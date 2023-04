Semana Santa: Parques de Teresina estarão fechados hoje (07), mas abrirão no fim de semana

Os parques de Teresina, administrados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), não funcionarão na sexta-feira (7). No restante do feriado prolongado, no entanto, o funcionamento será nos horários normais. As áreas de lazer sob responsabilidade da Semam na capital em atividade atualmente são seis: o Parque da Cidade, Parque Encontro dos Rios e Parque Encontro dos Rios, na zona Norte; o Parque da Macaúba, na zona Sul; o Parque das Crianças, na zona Leste; e o Parque da Cidadania, na região central.

O sétimo deles — o Jardim Botânico, na zona Norte —, segue fechado, em fase de reformas. Um projeto apresentado pelo secretário Luis André sob supervisão da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação (Semplan) está sob análise e deve contemplar este e os demais parques.

Para os teresinenses que não vão pegar a estrada no feriado da Semana Santa, os parques da Prefeitura são uma opção de diversão e relaxamento na quinta-feira, no sábado e domingo, quando estarão abertos. A atual temporada de chuvas os deixou ainda mais verdes e o clima mais agradável.

Na zona Leste, o Parque das Crianças é ideal para passeios com crianças menores, com seus brinquedos coloridos, a Horta das Crianças — projeto de plantio de hortaliças criado pelo Núcleo de Educação Ambiental da Semam — e uma lanchonete bem equipada na área do boulevard.

Confira os horários de funcionamento dos Parques de Teresina durante a Semana Santa:

- Parque Ambiental Encontro dos Rios

Rua Desembarque Flávio Furtado, Olarias

Quinta (6), sábado (8) e domingo (9): 9h às 16h

Sexta (8): fechado

- Parque Ambiental Estação Cidadania

Entrada 1: Avenida Frei Serafim, 110

Entrada 2: Rua Paraíso, 600 (estacionamento)

Quinta (6): 5h30 às 10h; 16h30 às 21h30

Sexta (7): fechado

Sábado (8) e domingo (9): 5h30 às 22h30

- Parque Ambiental Matias Augusto de Oliveira Matos

Rua Santa Clara, 1318-1762, Mocambinho

Quinta (6): 5h30 às 22h; 16h às 21h30

Sexta (7): fechado

Sábado (8) e domingo (9): 5h30 às 11h; 16h às 21h30

- Parque das Crianças

Avenida Raul Lopes, 102, Ininga

Quinta (6), sábado (8) e domingo (9): 6h às 21h

Sexta (7): fechado

- Área de Proteção Ambiental Prefeito João Mendes Olímpio – Parque da Cidade

Avenida Duque de Caxias, 3520

Primavera

Quinta (6), sábado (8) e domingo (9): 5h30 às 21h

Sexta (7): fechado

- Parque Ambiental da Macaúba

Rua Vinte e Um de Abril, 1651-1699, Macaúba

Quinta (6): 5h30 às 22h; 16h às 21h30

Sexta (7): fechado

Sábado (8) e domingo (9): 5h30 às 11h; 16h às 21h30

