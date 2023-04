Semana Santa: quase nove mil passageiros devem passar pela Rodoviária de Teresina

Durante o feriado prolongado da Semana Santa, a movimentação nos pontos de embarque de passageiros em Teresina tem registrado um fluxo maior de passageiros. No Terminal Rodoviário Lucídio Portela, na zona sul da capital, a expectativa da administração é de que entre esta quinta-feira (06) e o domingo de Páscoa (09) é de que passem por lá quase nove mil passageiros. Um incremento de 7% em relação ao ano passado.

Os destinos mais procurados na rodoviária são os que levam às cidades que contarão com eventos religiosos, como Oeiras, Floriano e Santa Cruz dos Milagres. Além das cidades turísticas do Estado, como São Raimundo Nonato e Luís Correia. Há ainda aqueles que vão aproveitar a data para rever os familiares.

É o caso da Dona Leide, que pegou a estrada com destino à Canto da Várzea, área rural de Picos. “Vamos matar a saudade da família, filha e netos. Fizemos uma economia durante o ano todo, para poder viajar. Mas vale a pena”, conta a doméstica. Movimentação intensa também no Aeroporto de Teresina senador Petrônio Portela.

De acordo com estimativas do terminal aéreo, mais de 13 mil pessoas devem cruzar os portões de embarque e desembarque no período de 06 a 10 de abril. Na Quinta-feira Santa, dia 06 de abril, o movimento inicia com intensidade. A previsão é de que mais de 3.200 pessoas cheguem ou saiam de Teresina.

No feriado santo (07), o aeroporto segue movimentado com quase três mil pessoas seguindo viagem. Na segunda-feira, dia 10 de abril, os números de viajantes continuam altos, com mais de três mil passageiros embarcando e desembarcando na capital piauiense.

