Semana Santa: veja o funcionamento do comércio neste feriado em Teresina

Devido ao feriado da Semana Santa, o horário de funcionamento do comércio, shoppings e supermercados em Teresina será diferenciado. Confira abaixo o horário que esses e outros estabelecimentos abrem e fecham nesse período.



(Foto: Arquivo ODIA)

COMÉRCIO



O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) divulgou os horários de funcionamento do comércio de Teresina durante o feriado da Semana Santa. Conforme o sindicato, as lojas do Centro funcionam até às 14h da quinta-feira (06) e só reabrem na segunda-feira (10). Já as lojas dos bairros poderão funcionar até às 21h da quinta, reabrindo somente na segunda-feira.



SUPERMERCADO



Pão de Açúcar

Na sexta-feira Santa, dia 7 de abril, as unidades do Pão de Açúcar não funcionarão. Nos demais dias relacionados à Semana Santa, a loja na avenida Frei Serafim terá atendimento de 7h às 20h e a unidade na Dom Severino de 7h às 22h. Já nos bairros São Cristóvão e Jockey as lojas funcionarão de 7h às 21h.

Mercado Extra



Já o Mercado Extra, localizado na avenida Barão de Gurguéia, também não funcionará na sexta-feira Santa, dia 7 de abril. No domingo de Páscoa (9), o supermercado funciona com horário diferenciado: de 7h às 20h. Nos demais dias relativos à Semana Santa, a loja terá atendimento normal: de 7h às 22h.

Assaí

Lojas do Assaí no Piauí funcionarão em horário normal na Sexta-feira Santa



Teresina, abril de 2023 – As lojas do Assaí Atacadista no Piauí funcionarão em horário normal no feriado da Sexta-feira Santa, dia 07 de abril. As lojas estarão abertas das 07h às 22h para que os(as) clientes possam aproveitar ainda mais as ofertas e promoções de Páscoa.

Confira as lojas: Teresina Dirceu, Raul Lopes, Kenedy, Parnaíba e Picos.

SHOPPINGS



Teresina Shopping

Dia 06 (quinta-feira)

Lojas: abertas das 10h às 22h

Espaço Família: aberto das 10h às 22h

Lojas de Alimentação - funcionarão das 10h às 22h. Cafeterias - poderão funcionar das 10h às 22h

Big Bompreço - funcionará das 8h às 22h

Cinemas - abertura das bilheterias às 13h

Smart Fit - funcionará das 5h30 às 23h.

Dia 07 (sexta-feira) - Totalmente fechado.

Dia 08 (sábado)



Lojas - funcionarão das 10h às 22h.

Espaço Família - aberto das 10h às 22h.

Big Bompreço - funcionará das 8h às 22h.

Lojas de Alimentação - funcionarão das 10h às 22h. Cafeterias - poderão funcionar das 10h às 22h.

Cinemas - abertura das bilheterias às 13h.

Smart Fit - funcionará das 8h às 17h.

Dia 09 (domingo)



Lojas - funcionarão das 14h às 20h.

Espaço Família- aberto das 12h às 20h.

Big Bompreço - funcionará das 8h às 22h.

Lojas de Alimentação - funcionarão das 10h às 22h. Cafeterias - poderão funcionar das 10h às 22h.

Cinemas - abertura das bilheterias às 13h.

Smart Fit - funcionará das 8h às 14h.

Rio Poty

Na Semana Santa, o Shopping Rio Poty funcionará em horários diferenciados, sempre com a mesma qualidade e atenção especial a todos os nossos clientes.

Na quinta-feira (06), as Lojas e Quiosques abrirão às 10h, funcionando até às 22h. Os parques funcionarão de 14h às 22h. Já a academia Bodytech ficará aberta entre 6h e 22h.



A Praça de Alimentação, que oferece variadas opções, terá funcionamento de 10h às 22h, mesmo horário para as Cafeterias.



Por sua vez, o Cinépolis abrirá às 12h30, seguindo até às 22h30. A Lotérica funciona de 10h às 20h; o Sicredi abrirá às 10h, seguindo até às 17h; o Espaço da Cidadania funcionará de 7h30 às 18h30. Já a Clínica Bio Análise terá atendimento de 06h30 às 18h30.



Nas demais datas, o funcionamento seguirá da seguinte forma:



Sexta-feira Santa (07)



- Lojas e Quiosques: Fechados.

- Parques: 12h às 22h.

- Bodytech: 09h às 14h.

- Praça de Alimentação: 12h às 22h.

- Cafeterias: Facultativo.

- Cinema: 12h30 às 22h30.

- Lotérica: Fechada.

- Sicredi: Fechado.

- Espaço da Cidadania: Fechado.

- Bio Análise: 06h30 às 18h30.

Sábado (08)



- Lojas e Quiosques: 10h às 22h.

- Parques: 12h às 22h

- Bodytech: 09h 16h

- Praça de Alimentação: 10h às 22h

- Cafeterias: 10h às 22h.

- Cinema: 12h30 às 22h30

- Lotérica: 10h às 19h

- Sicredi: Fechado.

- Espaço da Cidadania: Fechado.

- Bio Análise: 06h30 às 18h30.

Domingo de Páscoa (09)

- Lojas e Quiosques: 14h às 21h.

- Parques: 12h às 22h.

- Bodytech: 09h às 14h.

- Praça de Alimentação: 12h às 22h.

- Cafeterias: 14h às 21h.

- Cinema: 12h30 às 22h30.

- Lotérica: Fechado.

- Sicredi: Fechado.

- Espaço da Cidadania: Fechado.

- Bio Análise: 06h30 às 18h30.

CORREIOS



No feriado deste mês de abril, Paixão de Cristo (7), não haverá atendimento nas agências dos Correios. No dia 8, haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Neste dia, também será realizada atividades de entrega.



Endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site https://mais.correios.com.br/app/index.php.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC), nos dias 7 e 21 estará disponível por meio dos seguintes canais automatizados:

– Site dos Correios, na página do Fale Conosco;

- Telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e

- Chat: https://www.correios.com.br/.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no