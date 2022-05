Sete pontos de vacinação estarão abertos neste sábado (28) em Teresina; veja os locais

Neste sábado (28), Teresina terá sete pontos para vacinação contra a covid, influenza (gripe), sarampo e outras doenças. O objetivo da Fundação Municipal de Saúde (FMS) é dar uma oportunidade para as pessoas pertencentes aos públicos alvos que não têm disponibilidade durante a semana possam garantir suas doses.

Os locais estão divididos de acordo com os diferentes públicos e vacinas ofertadas. Os adolescentes e adultos que precisam receber a vacina da covid-19 poderão se dirigir ao Teresina Shopping, que estará aberto das 9h às 17h. Neste local, serão ofertadas a primeira e segunda dose (para pessoas a partir dos 12 anos), além do primeiro e segundo reforço (para pessoas de 18 anos e mais). Além disso, será ofertada a vacina da gripe para todos os grupos que têm direito ao imunizante.

Já o Hospital Universitário receberá as crianças de cinco a 11 anos de idade para a vacinação contra a covid. O horário de funcionamento da sala é das 9h às 17h e serão disponibilizadas as duas vacinas destinadas a este público – Coronavac e a versão pediátrica da Pfizer – para primeira e segunda dose. “Chamamos atenção para o intervalo entre a primeira e a segunda dose infantis adotado atualmente, que é de 28 dias para a Coronavac e 21 dias para a Pfizer”, ressalta Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação da Fundação Municipal de Saúde (FMS).

Por fim, as Unidades Básicas de Saúde Parque Piauí, Porto Alegre, Parque Brasil, Santa Isabel e Renascença estarão abertas não apenas no sábado (28) como também no domingo (29), das 7h às 19h. Nestes locais, será ofertada não apenas a vacina contra a covid infantil, como também a vacina do sarampo (para crianças de 6 meses a menores de 5 anos), gripe (para todos os grupos prioritários) e também outras vacinas do calendário de imunização.

Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. No caso das crianças, elas devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, manifestando sua concordância com a vacinação. Grupos profissionais com direito à vacina da gripe devem apresentar um documento que comprove seu vínculo profissional, e pessoas com comorbidades devem apresentar um laudo médico comprovando sua condição.

Agendamento

Hoje (26), às 18h, a FMS abre novo agendamento para a vacina contra a covid-19. As vagas desta vez contemplam a terceira dose (primeiro reforço) para pessoas de 18 anos e mais. Para marcar, basta acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

