Sete veículos se envolvem em três acidentes na BR-316, zona Sul de Teresina

Na noite desta sexta-feira (09), sete veículos se envolveram em três acidentes na BR-316, bairro Parque Piauí, zona Sul de Teresina, deixando pelo menos duas pessoas feridas. O curioso é que as colisões ocorreram no mesmo trecho e em apenas meia hora de um para o outro, por volta das 21h.



O primeiro acidente foi ocasionado por um veículo Chevrolet Montana, que teria colidido contra a mureta de proteção da via, vindo a capotar. O veículo que vinha logo atrás, um Suzuki Vitara não conseguiu desviar e acabou colidindo na traseira do Montana. O terceiro carro, um Chevrolet Ônix, também não conseguiu frear a tempo e colidiu contra o Vitara.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista do Montana ficou ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O condutor do Vitara, que estava com um passageiro, sofreu ferimentos leves. O terceiro motorista não teve ferimentos.



O condutor do Vitara precisou ser encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O terceiro motorista ficou ferido, mas foi embora do local. Um dos motoristas se recusou a fazer o teste de alcoolemia e foi preso, o outro motorista realizou o teste e deu negativo para ingestão de álcool.











Cerca de meia hora após a colisão, outros acidentes foram registrados próximo ao trecho. Na Avenida Prefeito Wall Ferraz, pista localizada ao lado da BR-316, um motorista dirigindo um veículo modelo Corolla teria reduzido a velocidade para observar o acidente na BR quando foi atingido por um segundo veículo, um carro Siena, que vinha logo atrás e não conseguiu frear. Apesar do susto, não houve feridos.

Já o terceiro acidente foi registrado próximo ao viaduto. Dois veículos colidiram e um deles acabou subindo o canteiro e se chocando contra uma árvore. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



