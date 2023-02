Setor de Supermercados ameaça paralisação por tempo indeterminado em Teresina

O Sindicato dos Comerciários de Teresina (Sindcom) realiza, na próxima quarta-feira (15), uma assembleia geral para deliberar a possibilidade de paralisação, por tempo indeterminado, do setor de Supermercados da capital. De acordo com a categoria, as propostas sindicais apresentadas pelo setor patronal não atendem às demandas dos trabalhadores.



Segundo a categoria, foram feitas várias mesas de negociações, entretanto, o setor patronal apresentou contrapropostas que não atendem à demanda dos trabalhadores, como o não reajuste do valor trabalhado aos domingos, todos os feriados autorizados trabalhados sem pagamento, apenas com compensação, funcionamento normal no Carnaval e Semana Santa e abertura do comércio no Dia do Comerciário ou na Sexta-feira Santa.



(Foto: Reprodução/Google Maps)

O Sindicato dos Comerciários não aceitou e está propondo uma mesa de negociação para os próximos dias com o setor patronal, com a possibilidade de levar a discussão para o Núcleo de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PI). Caso as negociações não avancem, o Sindicato irá convocar uma assembleia geral para discutir greve no setor de Supermercados de Teresina.



Dentre as principais proposta dos trabalhadores está:



o pagamento dos feriados trabalhados;

reajuste do valor do domingo trabalhado;

fechamento na Terça-feira de Carnaval e na Sexta-feira Santa;

fechamento no Dia do Comerciário;

reajuste de 8% no valor do piso;

ticket de R$ 15 e garantia do Plano de Saúde.

A reunião irá abordar os seguintes temas:



discutir e deliberar sobre as contrapropostas apresentadas pelo setor patronal;

discutir e deliberar sobre paralisação por tempo indeterminado no setor de supermercados;

discussão e deliberação sobre autorização para o sindicato laboral ingressar com dissídio coletivo.

A assembleia acontece a partir das 18h, no Espaço Cultural (estacionamento), ao lado da sede do Sindicato dos Comerciários de Teresina, que fica localizado na Rua David Caldas, 536, Centro.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no