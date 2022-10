Setut confirma frota máxima e gratuita no domingo (30) em Teresina

A frota de ônibus do transporte coletivo de Teresina irá circular com 220 veículos no próximo domingo, 30 de outubro, data do 2º turno da eleição. A frota máxima utilizada em dias úteis foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (SETUT) após reunião com a Strans nesta quarta-feira (26/10).

No encontro, a prefeitura de Teresina se comprometeu em arcar com os custos da liberação da catraca. A gestão prometeu realizar o pagamento através da verba disponibilizada pelo Governo Federal que foi destinada para cobertura de custos anteriores, referentes às gratuidades de idosos.

"As empresas aguardam o repasse financeiro para poder colocar toda a frota em operação no próximo domingo (30). A Strans deve providenciar o pagamento e assim concretizar o acordo firmado", afirmou Vinícius Rufino, coordenador técnico do SETUT.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

No início da semana, o Setut afirmou que 60 ônibus seriam necessários para garantir a efetividade do serviço. O cálculo foi baseado nos “históricos dos anos eleitorais de 2020 e 2022 demonstram que não haveria necessidade superior a 60 ônibus em circulação”.

A nível intermunicipal, a governadora do Estado, Regina, Sousa já dialogou com as empresas e garantiu que haverá gratuidade para os eleitores que tiverem que se deslocar entre os municípios para votar, cabendo ao Governo do Piauí o repasse referente a essa gratuidade para as prestadoras do serviço.

A gratuidade no transporte coletivo sem que os gestores sejam punidos pela legislação eleitoral foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com a justificativa de que a medida garante o deslocamento de eleitores no dia da votação. Com Teresina, todas as capitais terão transporte gratuito no próximo domingo.

