Sinal 5G é liberado a partir de hoje em Teresina; veja se seu celular é compatível

A partir desta segunda-feira (19), Teresina já pode ativar o sinal de Internet de Quinta Geração, o 5G. A liberação é feita pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e garante internet mais rápida e estável em dispositivos móveis (celulares). Além de Teresina, mais seis capitais também liberam a partir de hoje o sinal 5G: Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, e São Luís.



As operadoras de telefonia Claro, Tim e Oi/Vivo têm até o dia 28 de novembro para ativarem ao menos oito estações 5G. Teresina terá 11 estações para distribuição e replicação do sinal. O secretário municipal de Governo da Capital, André Lopes, garantiu na semana passada que todas as antenas que ainda precisam ser instaladas estarão prontas para serem usadas até o fim deste prazo.



Vale lembrar que a tecnologia 5G não vai funcionar em todos os aparelhos celulares. Isso vai depender das especificações técnicas dos dispositivos. Só podem ser usados no Brasil os aparelhos homologados pela Anatel. A agência disponibilizou a lista dos mais de 80 celulares compatíveis com o 5G e que têm autorização para serem comercializados no país.

Confira abaixo se seu celular está entre eles:

Apple

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3ª Geração)

Samsung

Galaxy S 22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galasy S21

Galaxt S21 FE

Galaxy S51 5G

Galaxy S21 + 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S20 FE

Galaxy A13

Galaxy A22 5G

Galaxy A23 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy M23 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Motorola

Moto G 5G Plus

Moto G 5G

Moto G50 5G

Moto G71 5G

Moto G62 5G

Moto G82 5G

Moto G100 5G

Moto G200 5G

Motorola Edge

Motorola Edge Plus

Motorola Edge 20

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Edge 20 Pro

Motorola Edge 30

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Fusion

Xiaomi

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Poco F3 5G

Poco M3 Pro 5G

Poco M4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G

Redmi 10 5G

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Asus

Zenfone 8

Zenfone 8 Flip

Zenfone 7

ROG Phone 3

ROG Phone 5

ROG Phone 5s

Realme

Realme GT Master

Realme GT 2 Pro

Realme 7 5G

Realme 8 5G

Realme 9 Pro+

TCL

TCL 20 Pro 5G

Nokia

Nokia G50

Lenovo

Legion Phone Duel

Zebra

TC15 Touch Computer – o produto ainda não é vendido no Brasil

É possível ainda consultar se seu celular possui tecnologia 5G na lista do site Anatel. Basta verificar o modelo do aparelho no manual de instruções que vem instalado nele e checar se ele consta na relação que a agência divulgou em abril deste ano. Consulte aqui o modelo de seu celular no site da Anatel.

