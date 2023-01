Sine oferta mais de 130 vagas de emprego em Teresina; saiba como se candidatar

O Sistema Nacional de Empregos (SINE) está ofertando, nesta terça-feira (24), 138 vagas de empregos em Teresina. Das oportunidades, 123 vagas são para ampla concorrência e 15 exclusivas para pessoas com deficiência.

(Foto: Arquivo O DIA)

Para ampla concorrência, foram abertas vagas para agente de portaria, consultor de vendas, gerente comercial, pedreiro, servente de obras, vigilante e outros. O cargo de vendedor de serviços conta com 50 vagas para pessoas com ensino médio completo e 6 meses de experiência.

Já para as pessoas com deficiência, as vagas são para auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e pintor de obras.

Confira todas as vagas

Como se candidatar?

Para ser encaminhado aos empregos é necessário que o candidato tenha cadastro em um dos postos do SINE-PI (Centro, Dirceu e Espaço Cidadania), e tenha registro no banco de dados para pegar a carta de encaminhamento para a vaga disponível.

O SINE funciona das 8h às 13h através de agendamento pelo site www.sine.pi.gov.br. As vagas estão sujeitas aos critérios de perfil ou seleção exigidos pelo empregador.

Documentos necessários:

Carteira de Trabalho

RG

CPF

PIS ou PASEP

Comprovante de escolaridade

Comprovante de residência

Carteira de Habilitação (caso dirija carro ou moto)

Certificados de cursos de qualificação profissional (se possuir)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no