Sistema O Dia lança campanha para comemorar os 170 anos de Teresina

Se tem uma coisa que Teresina tem, é gente talentosa. Gente que leva o nome da cidade mundo afora, gente que constrói a sua história e tem orgulho de viver aqui.



Pensando em homenagear os seus diversos talentos, o Sistema O Dia de Comunicação lança, entre os dias 13 a 20 de agosto, a campanha “Teresina de muitos Talentos” em comemoração ao aniversário de 170 anos da cidade.

A ideia é homenagear e veicular, através de todas as plataformas do Sistema O Dia, matérias, entrevistas, drops e programas especiais contando inúmeras histórias inspiradoras de pessoas que têm algum talento e se orgulha de ser teresinense. Um conteúdo rico capaz de despertar no telespectador e no ouvinte admiração pela cidade.

Foto: Divulgação/

Cada conteúdo será distribuído na programação de acordo com o perfil de cada programa sempre com qualidade, credibilidade e responsabilidade.

Os telespectadores da O Dia TV (Canal 23.1 – filiada à Rede TV) que quiserem prestar homenagem, contar histórias e lembranças podem gravar um vídeo, com o celular na horizontal e enviar para o WhatApp da TV: (86) 9 9911-2111.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no