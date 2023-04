"Só tenho gratidão por tudo que o Whindersson fez pelo Boxe", diz Popó no Piauí

O tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, o Popó, participa na tarde deste sábado (15), em Teresina, do primeiro torneio profissional de boxe do Piauí realizado pela Federação Piauiense de Boxe Amador e Profissional (FEPIBAP). Ele vai entregar o título ao vencedor do cinturão. O evento acontece a partir das 17h, no Pavilhão Delta do Centro de Convenções de Teresina. Em entrevista ao Portal O Dia.com nessa sexta-feira (14), o pugilista falou sobre a campeonato, o incentivo ao esporte, a luta que teve com o humorista piauiense Whindersson Nunes no ano passado e reconhecimento da carreira.

Sobre o primeiro torneio profissional de boxe do Piauí, ele disse que espera que campeão seja um piauiense. Além disso, ressaltou os talentos do Estado. "A ideia é que esse título brasileiro fique aqui, na cidade de Teresina. Seria o primeiro título da história da cidade tendo um campeão brasileiro no Boxe profissional. Essa terra tem muitos talentos que precisam ser valorizados. Eu vim aqui para incentivar e motivar essa moçada e espero que tenham mais torneios importantes nessa cidade", disse.





Assim como ocorreu ano passado, Popó é um dos 42 ex-boxeadores indicados para entrar no Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidados. Ele vai precisar ficar entre os três mais votados. Jornalistas, ex-lutadores e personalidades participam da eleição.

Além de Popó, outros nomes lendários da nobre arte estão na disputa como Timothy Bradley, Michael Moorer, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Vinny Pazienza, Genaro Hernandez, Jorge Arce, Joel Casamayor, Diego Corrales, Ricky Hatton e Chris Eubank. ex-boxeador tem um cartel de 41 vitórias (34 nocautes) e duas derrotas. Ele foi campeão dos superpenas e leves e faz, atualmente, lutas-exibição.

"É um reconhecimento internacional de tudo que eu fiz pelo boxe. Foram dez defesas, quatro títulos mundiais em duas categorias diferentes. Ter esse reconhecimento é muito especial. Imagina só a gente sem muita estrutura ganhando dos caras de fora que possuem tudo? Então, vejo como muito respeito essa indicação. O fato de ser latino e sempre está buscando representar o Brasil com o meu máximo. É uma conquista para todos que respeitam esse esporte", conta.

Popó voltou a comentar a luta que fez com o piauiense Whindersson Nunes no ano passado. Os dois protagonizaram um combate de oito rounds, em que Popó, no auge dos seus 46 anos, exibiu muita técnica contra o adversário de 27 anos. O piauiense balançou ao ser atingido por um direto no queixo no sexto round e o árbitro abriu a contagem - mas se recuperou em seguida. Popó venceu a luta. Segundo ele, a iniciativa foi importante, pois contribuiu ainda mais para divulgação do esporte na internet.

"Ele é show de bola. Deus o abençoou em vários aspectos, principalmente, na divulgação do esporte. Ele tem luta amadora na próxima semana e serei comentarista. Ele é um cara fora do normal. Só tenho gratidão por tudo que o Whindersson fez pelo Boxe. Eu gostaria de agradecer muito a esse Estado por ter um filho oriundo. Ele não precisava do boxe para ganhar dinheiro e foi lá e fez uma grande festa pelo meu esporte. Além disso, me ajudou com as mídias digitais sem nada em troca", diz.

Sobre as provocações recentes que Whindersson vem recebendo do polones Filipek - luta que acontece em abril - ele completou: "Torcendo muito por ele, o Whindersson é um cara cabeça fria e não se deixou levar pelas provocações. Ele vai para cima com tudo porque é um cara fora de série", finalizou.

