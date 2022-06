Solenidade no 25º Batalhão de Caçadores homenageia postos e promove militares

O 25º Batalhão de Caçadores realizou, na manhã desta sexta-feira (03), uma homenagem a postos do exército, onde promoveu seis militares. O evento teve como principal objetivo homenagear a profissão de telegrafista, a equipe médica e os boinas azuis, que cumprem missões de paz, além de celebrar a promoção de oficiais.

Um dos militares promovidos foi o agora Tenente Burlamarques, que comenta o quanto é grato pelo exército brasileiro. “É uma grande satisfação depois de vários anos aqui ser promovido ao posto de segundo Tenente. É uma honra ser oficial do exército brasileiro. Aqui é uma escola que me formou e sou muito grato por ser o que sou hoje”, disse em entrevista a O Dia TV.



(Foto: Divulgação/25BC)

Em discurso, o comandante do Batalhão, Coronel Borges, destacou a profissão de telegrafista, que era o profissional responsável pelo envio e recebimento de mensagens antes do surgimento do telefone ou da internet e que o exército brasileiro mantém até hoje. “É uma profissão que praticamente não existe mais, mas o exército faz questão de manter. Os equipamentos já foram muito utilizados e até hoje mantemos essa atividade”, afirma.

Além disso, Coronel Borges salientou a relevância dos boinas azuis e das missões de paz. “O boina leva a bandeira não só do exército dele, mas das forças armadas do Brasil. Ele vai trabalhar com outros militares e existe uma grande troca de aprendizados e experiencias”.



No evento, o comandante anunciou também a sua substituição no posto e desejou boa sorte ao novo oficial que assumirá o cargo. “A nossa rotatividade é de dois em dois anos e já está previsto alguém para me substituir. Para ele toda sorte, quero dizer que aqui no Piauí ele vai encontrar uma terra sensacional e um povo muito acolhedor”, informa.



O evento chamou atenção também para os jovens que estão próximos de completar 18 anos e a importância de se alistarem no exército. “O 25 é uma grande escola para os jovens que estão chegando e eles vão aprender muito. Aqui se tornarão melhores cidadãos e pessoas capazes de defender nossa pátria”, acrescenta o Coronel Borges.



Adriana Magalhães