Strans vai liberar corredores de ônibus duas horas antes dos jogos da seleção

Os corredores exclusivos para ônibus em Teresina serão liberados para todos os veículos em dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar, anunciou a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). A liberação acontecerá sempre duas horas antes das partidas.

A decisão da Strans, segundo o superintendente Bruno Pessoa, tem como objetivo de facilitar o acesso dos condutores que deixam suas residências para acompanhar o jogo em outros locais, bem como as pessoas que são liberadas dos postos de trabalho para assistir as partidas.

“A Copa do Mundo movimenta a cidade e para facilitar que os condutores possam chegar mais rápido ao trajeto do trabalho para a casa ou para assistir aos jogos com amigos e familiares, estamos liberando os corredores de ônibus para todos os veículos, nesta sexta-feira (2), duas horas antes do jogo do Brasil”, disse Bruno Pessoa.

A medida entra em vigor nesta sexta-feira (02/12) quando a Seleção Brasileira vai entrar em campo às 16h, em partida do Brasil contra a seleção de Camarões. A liberação dos corredores de ônibus para todos os veículos será a partir das 14h até às 16h.

