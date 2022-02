Suspeito de triplo homicídio no Maranhão é preso em Teresina

Um homem de 26 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde desta quinta-feira (03), no Centro de Teresina, suspeito de ter participado de um triplo homicídio no município de Vargem Grande, no Maranhão, que fica a 152 km de São Luís. O crime aconteceu no dia 08 de dezembro de 2021.

(Foto: Divulgação/PCPI)

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram assassinadas por engano, uma vez estavam em um veículo com as mesmas características dos alvos dos criminosos. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (04), o delegado Matheus Zanatta, Gerente de Polícia Especializada (GPE), disse que as vítimas estavam dentro de um veículo Siena, quando foram mortas com vários tiros de arma de fogo.



Delegado Matheus Zanatta, da GPE, e o delegado Saul Laurentino, de Vargem Grande (MA) - Foto: Assis Fernandes/ODIA)



As vítimas eram naturais de Vargem Grande e não tinham passagem pela polícia ou envolvimento com crimes. Elas foram identificadas como sendo um professor universitário, um vendedor ambulante e um motorista. Eles estavam transitando pela BR-222 quando os criminosos interceptaram o veículo e atiraram diversas vezes.



“Os alvos eram outras pessoas, mas também tinham o carro idêntico desses cidadãos de bem que foram mortos. O delegado da região iniciou as primeiras diligências e pediu alguns mandados de prisão, e ontem conseguimos prender o possível mandante deste triplo homicídio”, disse.



(Foto: Divulgação/PCPI)



Na residência, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, que possivelmente tenha sido utilizada no crime. A confirmação ou não somente será dada após o resultado de balística. No momento da prisão, o suspeito apresentou uma documentação falsa, sendo autuado também por uso de documento falso.



O delegado Saul Laurentino, da Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande, comentou que o verdadeiro alvo seria uma família de ciganos, porém, no momento da execução, confundiram os veículos.



“São pessoas já conhecidas por praticar esse tipo de crime. Esse que foi preso em flagrante ontem por posse de arma de fogo e uso de documento falso já havia sido preso também por porte ilegal de arma de fogo em Vargem Grande. São pessoas que estão na criminalidade há bastante tempo”, contou.

(Foto: Divulgação/PCPI)



De acordo com o delegado Saul Laurentino, o conflito entre esses grupos de ciganos têm motivos diversos. “Esses ciganos começam se desentendendo, um mata o integrante de uma família, a outra família mata alguém da família que matou, e ficam se matando, até que resolvem ir embora da cidade. O suspeito que foi preso ontem já estava na iminência de fugir para Pernambuco para não ser punido por esses crime”, pontua.

Outras duas pessoas estão com mandado de prisão em aberto suspeitas de também terem participado do crime, inclusive, um dos envolvidos era para estar junto com o suspeito preso nesta quinta. “Estamos fazendo diligências para poder localizá-lo. Vamos trabalhar para identificar todos os autores deste crime bárbaro”, concluiu o delegado Saul Laurentino.



