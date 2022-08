Teatro 4 de Setembro inicia programação em comemoração aos 128 anos; veja atrações

Foi dada a largada para as comemorações dos 128 anos do Theatro 4 de setembro. As atrações em alusão ao aniversário do principal espaço cultural do Estado começaram no último dia 30 de agosto e vai até 07 de setembro. Para esta quarta (31), estão previstas a exibição de filmes locais, apresentações circenses e shows musicais (ver programação de hoje no final da matéria).

Na abertura, dia 30, a programação teve inicia ao meio-dia com abertura da sessão “É proibido Cochilar”, no Teatro Torquato Neto, exibindo a websérie documental Arte Pública em Teresina. Ainda no primeiro dia de programação, houve exposição de obras de Arnaldo Albuquerque (1952-2022), celebrando os 70 anos do artista.

A casa de espetáculos ficou um ano e meio fechada ao público, devido à fase mais restrita da pandemia, funcionando apenas para realização de lives, reabrindo ao público em setembro de 2021 , para as comemorações do aniversário do ano passado.

Hoje (31), estão previstas seis atrações culturais:

- Exibição do filme O Arco-Iris, do diretor Franklin Pires;

- Apresentação circense com a Trupe do Sardinha e humor com Jacksteniors;

- Apresentação da peça Batalha do Jenipapo;

- As vozes dos esquecidos, sob a direção de Franklin Pires;

- Show de Caju Pinga Fogo;

- Show Banda Cocha;

- Show Roque Moreira.

