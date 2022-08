Técnicos da Codevasf estudam criação de canal para ligar bacias do Parnaíba e Poti

Uma equipe de técnicos da Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) visitou nesta terça (24) o local onde devem ser realizadas obras do projeto de integração das bacias do rio Poti e Parnaíba, que passou a ser chamado de Canal de Uso Múltiplo das Bacias do Parnaíba e Poti. O projeto ainda está na fase de estudos. O local fica na zona rural sul de Teresina, próxima a entrada do município de Nazária.

Além de técnicos da Codevasf, representantes do município também estiveram presentes. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh) esta obra será executada parte em canal de concreto, e parte em leito de riacho já existente, e deve beneficiar em torno de 25 localidades da zona rural de Teresina, com água para irrigação, piscicultura e horticultura, além de propiciar água em condições de receber tratamento para consumo humano.

De acordo com o secretário executivo da Codevasf, Márcio Adalberto, será feito um estudo para verificar a viabilidade técnica da região para receber estas intervenções.

“Existe todo um plano de segurança hídrica que precisa ser seguido e, por isso, precisamos realizar um estudo preliminar de inserção regional e demanda hídrica. Ele nos permite acompanhar a área de irrigação, qual volume de água será utilizado e quantas pessoas beneficiadas na região. Teresina tem uma área rural extensa e é necessário todo esse detalhamento que é demorado e exige esse estudo”, explicou Márcio.

