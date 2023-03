Temperatura em Teresina cresce acima da média mundial, aponta relatório

O aquecimento global em Teresina cresce em ritmo mais rápido do que a média mundial. Isso é o que aponta um relatório preparado por uma empresa de consultoria a pedido da Prefeitura de Teresina e divulgado durante o ClimaTHE 23, evento realizado na capital nessa segunda-feira (20) que debateu questões ambientais na cidade.

De acordo com os dados, a temperatura média em Teresina aumentou cerca de 2º Celsius no último século, sendo que a média do aquecimento do planeta foi de 1º C. O levantamento concluiu que a temperatura na capital que já é considerada uma das mais quentes do Brasil tende a continuar subindo, enquanto a umidade relativa deve seguir diminuindo.

Um dos motivos do aquecimento global, apontado por estudiosos, é a emissão de dióxido de carbono (CO2). Para a ONG ambientalista The Nature Conservancy, o ideal é que cada pessoa gere em média cerca de 2 toneladas de CO2 por ano. Em Teresina, esse valor está muito superior. Em 2020, por exemplo, cada teresinense produziu 2,9 toneladas de CO2, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Outro dado que o Centro de Eficiência em Sustentabilidade Urbana de Teresina (CESU) revelou para demostrar a situação preocupante da capital do Piauí, é o de que a cidade já enfrenta um cenário de aquecimento que se tornará uma realidade para os demais países do globo apenas em 2030.

“Teresina tem importantes desafios relacionados à mudança do clima e nós estamos trabalhando em uma série de ações que deverão aumentar a resiliência da cidade. O Plano de Ação Climática é mais um passo em direção a esse objetivo. Esperamos que toda a população possa contribuir com esse momento e, assim, juntos, construiremos a cidade que queremos”, afirmou Leonardo Madeira, coordenador da Agenda Teresina 2030.

A Prefeitura de Teresina comentou que Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa e análise de risco e as ações planejadas nas discussões setoriais do ClimaTHE 23 serão divulgados em breve. O Inventário leva em consideração os setores de Energia, Transporte, Resíduos e Efluentes, Processos Industriais e Agricultura, Florestas e Uso do Solo. Contabiliza as emissões de gases do efeito estufa de atividades desenvolvidas dentro dos limites da cidade

