Tempo de vento e pipa: brincadeira volta a divertir adultos e crianças em Teresina

O mês de junho marca a diminuição das chuvas e o início dos ventos em Teresina. Para os mais velhos, o “tempo dos ventos” é ideal para uma brincadeira milenar, mas que voltou a ganhar adeptos nos últimos anos na Capital, a pipa ou papagaio. O brinquedo feito de papel de seda, bambu e fibra, faz alegria não só de crianças, mas também dos adultos que transformaram a atividade lúdica em uma tradição. É o caso do autônomo João Ronaldo de Araújo, 42 anos. Para ele, todo o ano é tempo de pipa.



“A paixão veio do meu irmão que sempre gostou muito da brincadeira. Eu fui crescendo sempre com o pensamento nessa brincadeira. Aqui no bairro Monte Castelo, por exemplo, tinha acabado essa questão de pipa, naquele tempo a gente conseguia tirar o bambu da cerca de um vizinho, tinha um pessoal que vendia, mas com o avanço da cidade, isso foi se afastando e as pessoas foram deixando de fazer as pipas por causa da dificuldade em encontrar o material”, relata.

Com o desenvolvimento da cidade e o avanço das tecnologias, as brincadeiras de rua foram substituídas pelos equipamentos tecnológicos, como celulares e computadores, e, aos poucos, as ruas, que antes eram tomadas por grupos de crianças, foram sendo esvaziadas. Com isso, os adultos foram os responsáveis por retomar a tradição e voltar a trazer para o céu da Capital as cores do papel de seda, além de despertar nos mais jovens o amor pela pipa. Segundo Ronaldo, a incorporação das varetas de fibra na confecção das pipas foi uma das facilitações que proporcionou o retorno da brincadeira.

“O uso da fibra veio de São Paulo e do Rio de Janeiro, justamente por causa dessa dificuldade em encontrar a tala de bambu. Com isso, voltamos a fazer as pipas e a soltar na rua, e isso foi chamando a atenção de outras pessoas que tinham deixado a brincadeira em outros bairros. Então, fomos nos organizando e formamos o grupo Pipeiros de Teresina. Hoje, nós organizamos festivais e nos reunimos todos os domingos para soltar pipa”, destaca o pipeiro.

João Ronaldo faz parte do grupo Pipeiros de Teresina, que atualmente conta com mais de dois mil membros, entre adultos e crianças, que se reúnem semanalmente para soltar pipas. Os encontros acontecem todos os domingos, a partir das 8h da manhã, no Parque Lagoas do Norte, zona Norte da Capital. Por ser um espaço aberto, o local garante a segurança não apenas dos praticantes do esporte, mas também das pessoas que transitam nas proximidades.

Ronaldo garante que o grupo segue todas as recomendações para a prática segura do esporte, em especial a proibição do uso do cerol, uma mistura de cola de madeira com vidro moído usada nas linhas das pipas. Devido ao alto potencial de corte, o cerol é responsável por acidentes graves e, até mesmo, fatais. “Nós temos a autorização da prefeitura para isolar a área, porque independente da linha cortar ou não, se você passar a certa velocidade, pode causar algum acidente, então a gente prioriza o cuidado e a segurança”, afirma.

O pipeiro destaca ainda a importância da brincadeira com pipas para a promoção da cidadania. Por isso, um dos objetivos do grupo é garantir inclusão de jovens em situação de vulnerabilidade, proporcionando uma alternativa de lazer e esporte que seja capaz de tirar crianças e adolescentes da criminalidade.

“Quando começamos a nos reunir no Parque Lagoas do Norte, era um local que tinha um índice de criminalidade muito alto, era um local muito perigoso e víamos muitos jovens usando drogas. Começamos a chamar esses meninos pra brincar com a gente, justamente para tirar eles da criminalidade”.

Mesmo com todo o trabalho social desenvolvido pelo grupo, Ronaldo também destaca as dificuldades enfrentadas para popularizar ainda mais o esporte, como o preconceito que os pipeiros ainda enfrentam no dia-a-dia.

“Ainda sofremos preconceito, mesmo o nosso grupo sendo composto em sua maioria por pessoas mais velhas, muitos ainda passam e percebemos o preconceito pelo olhar. O nosso foco é a questão social, queremos ajudar não só os de fora, mas também os próprios membros do grupo, porque sabemos que muitos ainda passam necessidade e a pipa foi o que nos conseguiu trazer uma renda, principalmente com a pandemia”, finaliza.

