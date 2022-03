Terça-feira de Carnaval em Teresina será de pancadas de chuva, alerta Inmet

A previsão para esta terça-feira (01) de Carnaval em Teresina será de mais chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Foto: Arquivo/ODIA

Conforme o Instituto, as chuvas com trovoadas isoladas acontecem a qualquer hora do dia, mas com maior possibilidade durante o período da noite. Na capital piauiense, a umidade relativa do ar pode variar entre 75% e 100%.

Em relação à temperatura, a máxima prevista é de 29º C e mínima de 24º para Capital. Os ventos devem ser moderados.

Ontem (28), o Inmet emitiu alerta laranja para Teresina e cidades vizinhas. O aviso segue até às 11h desta terça-feira.

