Teresina: 80% dos bairros serão atingidos com falta de água neste domingo (24)

Uma manutenção no sistema de bombeamento da Estação de Tratamento de Água da zona Sul de Teresina, localizada no Parque Piauí, deixará 80% dos bairros da capital sem abastecimento de água a partir do meio-dia deste domingo (24/07). De acordo com a Águas de Teresina será afetado o centro da cidade, os bairros da região do Grande Dirceu e bairros da zona Leste e Sul.

A concessionária explicou que a manutenção na ETA é necessária devido à proximidade do período mais quente do ano, quando o consumo de água aumenta exponencialmente chegando a superar os 30% das demais estações do ano. Para este domingo, a empresa afirmou que disponibilizará carros pipa para casos emergenciais, incluindo hospitais e postos de saúde.

ETA-Sul (Foto: Divulgação / Águas de Teresina)

“Esse trabalho de manutenção vai contribuir para a melhoria do abastecimento em diferentes regiões. Escolhemos o domingo porque, além de ser um dia de menor consumo, estamos no mês das férias em que as pessoas estão em sua maioria viajando para o interior e litoral”, disse o diretor-executivo da Águas de Teresina, Fernando Lima.

O serviço consiste na modernização do sistema de bombeamento, além da limpeza na estação de tratamento de água para melhorar a eficiência e garantir um aumento na capacidade de tratamento da ETA-Sul, preparando a unidade para o B-R-0 BRÓ.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no