Teresina abre postos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado; veja locais

Teresina terá vacinação de adolescentes e adultos neste sábado (23). Segundo a Fundação Municipal de Saúde (FMS), um posto para vacinação de adultos no Teresina Shopping (edifício garagem - estacionamento do G3) foi disponibilizado. No local, serão recebidos aqueles que podem receber primeira, segunda e terceira dose ou primeiro reforço (para pessoas a partir dos 12 anos), além da quarta dose (segundo reforço) para pessoas de 18 anos e mais e o terceiro reforço para pessoas que fizeram seu esquema inicial com a vacina da janssen (dose única).



Foto: Arquivo/ODIA

Também no sábado (25), segundo a FMS, das 9h às 17h, será disponibilizada uma sala de vacina no HU. O local será exclusivo para vacinação de crianças, tanto primeira quanto segunda dose. A vacinação infantil estará disponível ainda nas UBS do Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença, que funcionam sábado (23) e domingo (24), das 7h às 19h.



No momento da imunização é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. Crianças e adolescentes devem ainda estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.



