Teresina: agendamento de testagem para Covid-19 abre nesta sexta (11)

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) anunciou novas vagas de testagem para Covid-19 nesta sexta-feira(11). O agendamento, com vagas para segunda-feira (14), poderá ser feito a partir das 8h pelo site http://testerapido.fms.pmt.pi.gov.br.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

As vagas serão para os Centros de Testagem e no Centro de Assistência ao Servidor de Teresina. Elas contemplam tanto a população em geral (que é atendida nos Centros de Testagem Covid) quanto os servidores da Prefeitura de Teresina (que são atendidos no Centro de Assistência ao Servidor de Teresina).

Todas as vagas são para segunda-feira, das 9h às 17h. “Em breve, anunciaremos novos agendamentos para os demais dias da semana”, esclarece Karoline Alencar, gerente de Informações em Saúde da Atenção Básica da FMS.



A FMS alerta que, atualmente, a testagem é exclusiva para pessoas com sintomas de covid-19. “Portanto, não são realizados testes para pessoas assintomáticas, nem para casos de alta de isolamento ou contato de caso positivo”, reforça Karoline Alencar.



No momento da testagem, bastam apresentar um documento de identificação e, no caso dos servidores da prefeitura, eles devem ainda apresentar um comprovante de prestação de serviço para o município. O Centro de Assistência ao Servidor de Teresina conta ainda com equipe de saúde para avaliação médica e orientações sobre o tratamento, para casos positivos. Já a população em geral, em exames positivos, é encaminhada para consulta médica em uma Unidade Básica de Saúde que atende casos de covid-19.



