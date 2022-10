Teresina amanhece com engarrafamentos e sinais de trânsito sem funcionar; veja pontos

Quem precisou sair de casa nesta quarta-feira (26) se deparou com um trânsito lento, engarrafamentos e pontos com sinais quebrados. A chuva que caiu durante a madrugada e no início da manhã fez com que muitos motoristas conduzissem os veículos com mais lentidão e, por consequência, muitas vias ficaram engarrafadas.

Foram observados pontos de engarrafamento nas avenidas: João XXIII, próximo ao antigo Espaço da Cidadão; Ponte Juscelino Kubitschek, no sentido de quem vai para o Centro de Teresina; Av. Miguel Rosa, entre as Nações Unidas e a Joaquim Ribeiro e próximo ao SAMU; Av. Odilon Araújo no sentido Cristo Rei – Piçarra. As ruas do Centro, como a São Pedro, Pires de Castro, Arlindo Nogueira também estão com trânsito lento.

(Foto: Nathalia Amaral / O Dia)



Além do fluxo de veículos estar bem mais devagar, há ainda os semáforos que estão sem funcionar. É o caso da Rua São Pedro, no Centro e também no cruzamento da avenida Frei Serafim com a Rua Goiás e da Homero Castelo Branco com a Lindolfo Monteiro. De acordo com a STRANS, parte dos semáforos estão desligados por falta de energia.

“Estamos com as equipes já em campo, em virtude dessa chuva que ocorreu em Teresina. Houve uma oscilação de energia e por isso já contatamos a Equatorial Piauí, que já mandaram equipes para resolver a situação”, informou Carla Sales, Gerente de Operação e Fiscalização da STRANS.

