Teresina anuncia novo cronograma de vacinação contra Covid-19

Um novo cronograma de vacinação contra a Covid-19 foi divulgado nesta sexta-feira (13) pela Fundação Municipal de Teresina (FMS) para a próxima semana. A imunização acontecerá por agendamento e por demanda espontânea no Teresina Shopping. A vacina irá abranger várias faixas etárias.

De segunda (16) a sábado (20) funciona o posto de vacinação do Teresina Shopping. A equipe estará das 9h às 17h no Edifício garagem estacionamento G3 e atende crianças de 5 a 11 anos com 2ª dose e para a população a partir dos 12 anos em geral, com qualquer esquema de vacinação de acordo com cada grupo.

Foto: Arquivo / O Dia

Na terça (17) e quinta (19) das 8h às 12h e de 13h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), tem vacina com livre demanda para a população em geral a partir de 12 anos de idade. Também nestes dias e horários tem vacinação com livre demanda para crianças de 5 a 11 anos para 2ª dose nas UBS do Parque Brasil, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Alto da Ressurreição.

A programação de vacinação contra a Covid nos sábados, domingos e feriados é das 8h às 12h e de 13h às 17h com livre demanda para público em geral de 5 a 11 anos (2ª dose) e a partir dos 12 anos nas UBS do Porto Alegre, Santa Maria da Codipi e Santa Isabel.

Já a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 3 anos segue por agendamento apenas para segunda dose. Novas vagas serão abertas na próxima segunda, 16 de janeiro, às 17h, por meio do site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/.

