Teresina: Aplicação da vacina bivalente é ampliada para idosos com 70 anos ou mais

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) ampliou o público alvo para receber a versão bivalente da vacina contra a covid-19 – que protege também conta a variante ômicron. A partir de segunda-feira (13), passam a ser contemplados os idosos de 70 anos ou mais e as pessoas imunocomprometidas a partir dos 12 anos.

A vacina está sendo aplicada nos terminais do Buenos Aires e Parque Piauí, além do Teresina Shopping (Edifício Garagem G1), que funcionam de segunda a sexta das 9h às 17h. “No momento da vacinação, deve-se apresentar o documento de identificação com foto e cartão de vacina. As pessoas imunocomprometidas devem apresentar ainda um documento atestando sua condição”, informa Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

Foto: Divulgação/FMS



Emanuelle Dias chama atenção para o esquema vacinal dos imunocomprometidos, que é diferente dos demais públicos. "Se o paciente estiver vacinado com apenas com duas doses, ele vai receber uma dose adicional com vacina bivalente com um intervalo mínimo de 8 semanas após a última dose, e mais a dose de reforço bivalente após 4 meses. Se ele já tiver a dose adicional, vai tomar o reforço de bivalente com um intervalo mínimo de 4 meses desta última dose”.

Com esta abertura, Teresina passa a contemplar todos os grupos da primeira fase preconizada pelo Ministério da Saúde, que é composta por pessoas acima de 70 anos; imunocomprometidos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência e trabalhadores, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.

Outros grupos

Na segunda-feira (13), às 17h, a FMS abre ainda novas vagas de agendamento de primeira dose para bebês de 6 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Para marcar a vacinação, basta acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ .

O Teresina Shopping está recebendo este público de bebês para aplicar a segunda e terceira doses, às segundas, quartas e sextas-feiras das 9h às 17h. Os pais podem ainda procurar as UBS Planalto Uruguai, Redonda, Betinho, Cristo Rei, Poti Velho, Monte Verde, Nossa Senhora da Guia, Memorare, São Pedro e Santa Isabel, das 8h às 12h e 13h às 17h. Além disso, estes locais estão aplicando dose de reforço para crianças de 3 e 4 anos.

De segunda (13) a sexta-feira (17), das 9h às 17h, o Teresina Shopping recebe ainda os seguintes públicos: primeira dose para o público de 12 anos e mais, segunda dose para pessoas de 6 meses e mais, primeiro reforço para 3 anos e mais, segundo reforço para 18 anos e mais e o terceiro reforço para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário - dose única.

Na terça (14) e quinta-feira (16), das 8h às 12h e 13h às 17h, o público de 12 anos e mais têm acesso à vacina em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. “A exceção são os pacientes que vão tomar a segunda dose de coronavac, que devido à baixa quantidade está disponível apenas no Teresina Shopping”, esclarece Emanuelle Dias.

Também nas terças e quintas, as UBS do Buenos Aires, Saci, Monte Castelo, Irmã Dulce, Cidade Jardim, Satélite, Parque Poti, Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel, Renascença e Alto da Ressurreição estarão aplicando segunda dose e reforço para crianças de 5 a 11 anos.

No sábado (18) e domingo (19), das 8h às 12h e das 13h às 17h, a FMS mantém abertos os postos das UBS Parque Piauí, Porto Alegre, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença. Estes locais estarão aplicando 2ª dose para crianças de 3 a 11 anos; 1ª dose, 2ª dose (exceto coronavac) e 1º reforço para 12 anos e mais, 2º reforço para 18 ou mais e 3º reforço para vacinados com Janssen no esquema primário - dose única.

Programação vacinação – 13 a 17 de março

13/03 a 17/03 - Segunda a sexta-feira - 9h às 17h

Drive thru: Teresina Shopping (Edifício garagem G1), Terminal Buenos Aires, Terminal Parque Piauí

- Reforço Vacina Bivalente: 70 anos e mais;

- Vacina Bivalente: Imunocomprometidos 12 anos e mais

13/03 a 17/03 - Segunda a sexta-feira - 9h às 17h

Teresina Shopping (Edifício Garagem G3)

- 2ª dose crianças de 6 meses a 11 anos

- 3ª dose crianças de 6 meses a menores de 3 anos

- Reforço crianças 3 a 11 anos

- 1ª dose 12 anos e mais

- 2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais);

- 1º Reforço (12 anos ou mais)

- 2º Reforço (18 anos ou mais)

- 3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário - dose única)

14/03 e 16/03 - Terça e Quinta - 8h às 12h e 13h às 17h

Todas as UBS

- 1ª dose 12 anos e mais

- 2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais) - EXCETO CORONAVAC;

- 1º Reforço (12 anos ou mais)

- 2º Reforço (18 anos ou mais)

- 3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário - dose única)

14/03 e 16/03 - Terça e Quinta - 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Buenos Aires, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite e UBS Parque Poti, UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Santa Isabel, UBS Renascença, UBS Alto da Ressurreição

- 2ª dose 5 a 11 anos

- Reforço 5 a 11 anos

18/03 e 19/03 - Sábado e domingo - 8h às 12h e 13h às 17h

UBS Parque Piauí, Santa Maria da Codipi, Santa Isabel e Renascença

- 2ª dose 5 a 11 anos

- 1ª dose 12 anos e mais

- 2ª dose com a vacina respectiva da primeira dose aplicada (12 anos ou mais) - EXCETO CORONAVAC;

- 1º Reforço (12 anos ou mais)

- 2º Reforço (18 anos ou mais)

- 3º Reforço (para vacinados com a Janssen no primeiro esquema primário - dose única)

13/03, 15/03 e 17/03 - Segunda, Quarta e Sexta-feira

Teresina Shopping (Edifício Garagem G3), UBS Planalto Uruguai, Redonda, Betinho, Cristo Rei, Poti Velho, Monte Verde, Nossa Senhora da Guia, Memorare, São Pedro, Santa Isabel

- 2ª dose (6 meses a menores de 3 anos - 2 anos, 11 meses e 29 dias)

- 3ª dose (6 meses a menores de 3 anos - 2 anos, 11 meses e 29 dias)

- Reforço (3 e 4 anos)

Por agendamento - Abertura de vagas na segunda-feira (13) às 17h

- 1ª dose (6 meses a menores de 5 anos - 4 anos, 11 meses e 29 dias)

ESQUEMA DE VACINAÇÃO IMUNOCOMPROMETIDOS

- Se já vacinados com duas doses: após 8 semanas recebe dose adicional com vacina bivalente e após quatro meses recebe um novo reforço com vacina bivalente

- Se já vacinados com duas doses mais a dose adicional: após 4 meses pode receber reforço com a vacina bivalente

DEFINIÇÃO DE IMUNOCOMPROMETIDOS OU EM CONDIÇÃO DE IMUNOSUPRESSÃO

- Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea

- Pessoas vivendo com HIV (PHIV)

- Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em ativiade e em uso de corticóides em doses igual ou maior a 20g por dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais

- Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupresão

- Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias)

- Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise

- Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses

- Pessoas com neoplasias hematológicas

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no