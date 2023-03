Teresina: Aplicação da vacina bivalente é ampliada para idosos com mais de 80 anos

A partir de amanhã (02) os postos que estão aplicando a vacina bivalente contra a covid-19 em Teresina passam a receber os idosos de 80 anos e mais. A imunização com a nova versão da vacina – que também protege contra a variante ômicron – está sendo aplicada em três drive thrus na capital.

Os postos estão localizados nos terminais do Buenos Aires, Parque Piauí e no Teresina Shopping – Edifício Garagem G1. Eles funcionam de segunda a sexta, das 9h às 17h. “No momento estamos priorizando pessoas acima de 80 anos considerando a quantidade de doses disponíveis”, esclarece a coordenadora da campanha em Teresina, Emanuelle Dias.

Foto: Divulgação/FMS

De acordo com o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde, a primeira fase da vacinação contemplará as pessoas acima de 70 anos; pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. “Estaremos reduzindo a idade e contemplando os demais grupos de acordo com a demanda pela vacina e o recebimento de novos lotes”, diz Emanuelle Dias.

A vacina Pfizer bivalente é disponibilizada em uma dose, com caráter de reforço, para pessoas que compõem grupos prioritários definidos, que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O critério para recebimento é ter mais de 12 anos de idade, estar em um dos grupos prioritários e ter finalizado o esquema primário com a vacina monovalente contra a COVID-19.

O intervalo de aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente deve ser de, pelo menos, quatro meses após a finalização do esquema primário da vacina monovalente ou aplicação da última dose de reforço da monovalente.

Programação vacinação

02/03 a 03/03 – Quinta e sexta-feira – 9h às 17h

Drive thru: Teresina Shopping (Edifício garagem G1), Terminal Buenos Aires, Terminal Parque Piauí

– Reforço Pfizer Bivalente (80 anos e mais)

