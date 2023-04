Teresina: após ataques de Rottweilers, moradores do Residencial Cidade Sul relatam medo

Moradores do Residencial Cidade Sul, na zona Sul de Teresina, estão assustados com ataques de dois cachorros da raça Rottweilers que vêm ocorrendo no conjunto. Segundo os relatos, três cães já foram atacados. Dois dos animais vieram a óbito, sendo um deles uma cadela gestante.



A cadela que sobreviveu pertence a uma moradora que não quis se identificar. Ela conta que o animal foi atacado ao sair de casa na terça-feira (4). “Ela sempre sai de manhã ou à tarde. Ela saiu e depois de 10 minutos comecei a escutar os vizinhos gritando. Quando vi minha cachorra estava toda ensanguentada. Eu não estava sabendo de nada, depois foi que a vizinha falou que tinha sido um Rottweiler”, explica a moradora.

Ainda não se sabe a quem pertencem os Rottweilers. Os moradores da região acreditam que eles conseguiram escapar da residência devido a uma brecha no portão. “Eu não sei quem é o dono e onde é a casa. Pelo o que os vizinhos falam, o portão do dono está enferrujado e, de tanto eles forçarem, ficou uma brechinha e eles saíram”, comenta a moradora.



(Foto: Reprodução/Whatsapp)

A vizinhança relata que os animais soltos sem supervisão podem ser um perigo, especialmente para as crianças. “Aqui é um conjunto, temos sorte que não foi em horário de movimento, as crianças estavam na escola. Se fosse no horário em que os meninos estão saindo do colégio, teria acontecido uma tragédia. Tem imagens deles perto de uma creche e o pessoal ficou assustado", ressalta.

Vale lembrar que animais não podem permanecer sozinhos nas ruas sem cuidados por parte de um guia. Além disso, o cuidado com o bicho de estimação é de responsabilidade de seu tutor, que deve responder legalmente caso o animal cause algum dano ou machuque outros seres.

Após a denúncia, o Portalodia.com tentou localizar o tutor dos cachorros, mas não obteve êxito. O espaço está aberto para futuros esclarecimentos.

