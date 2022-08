Teresina: com abastecimento irregular, moradores precisam estocar água durante a madrugada

Moradores do residencial Parque Zequinha Freire, no bairro Vale do Gavião, zona Leste de Teresina, tem enfrentando transtornos todos os dias para conseguir ter água suficiente para o consumo diário. Devido ao abastecimento irregular na região, os moradores só conseguem ter água nas torneiras durante a madrugada. É o que conta a técnica em Enfermagem, Lalyana Novais, moradora do residencial há 15 anos.



De acordo com a moradora, a falta d’água era um problema comum na região. A situação foi solucionada desde que a empresa Águas de Teresina assumiu a gestão do abastecimento da capital. Contudo, com a construção de novas casas no bairro e uma obra realizada há 20 dias pela concessionária, a situação voltou a se repetir.



Foto: Arquivo O Dia

“Eles fizeram uma obra no início do bairro e, desde quando concluíram essa obra, uma ligação para casas novas que estão sendo feitas, que estamos sem água. Eu já estou cansada de ligar para a Águas de Teresina. Eles sempre dizem que vão mandar uma equipe de plantão e até hoje eu nunca vi essa equipe”, denuncia a moradora.

De lá para cá, os moradores só conseguem ter água na torneira a partir das 23h e, antes mesmo do amanhecer, o fornecimento volta a ser interrompido. Com duas crianças em casa, Lalyana disse que a água que consegue estocar durante a madrugada não é suficiente nem mesmo para necessidades básicas, como lavar as roupas da família.

“A gente só tem água a partir das 23h, já bem tarde da noite. Durante o dia a gente só tem a água da caixa. Eu não posso colocar uma roupa pra lavar porque a gente não tem como saber se no outro dia vai ter água para encher a caixa. Estou com dois baldes de roupas para lavar e não tenho como”, relata.

Em nota, a Águas de Teresina informou que, nesta última quinta-feira (25), houve uma manutenção emergencial no poço da região. Hoje, entretanto, o fornecimento de água, no local, ocorre normalmente. “Em vistoria à matrícula da cliente, foi constatado que a pressão estava normal para o abastecimento. A concessionária destaca ainda que não havia registro de reclamação nos canais oficiais de atendimento sobre falta de água referente à mesma matrícula”, destacou a empresa.

Segundo a concessionária, é importante que a população registre essas ocorrências por meio do 0800 223 2000, pois todas as demandas são mapeadas e a empresa encaminha técnicos às residências para a devida vistoria.

