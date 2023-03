Teresina: Defesa Civil registra mais de 20 ocorrências durante as últimas chuvas

As fortes chuvas registradas nesse fim de semana terminaram em avenidas alagadas e estragos em várias ruas, causando transtornos à população de Teresina. Durante esse período chuvoso, a Defesa Civil Municipal atendeu mais de 20 ocorrências na capital, especificamente em bairros da zonas Leste e Sul de Teresina.

Durante as vistorias, duas famílias foram desabrigadas, sendo uma delas foi para casa de parentes e outra para abrigo da Prefeitura. Porém, as visitas técnicas não registraram feridos e nem problemas graves. O lixo é um dos grandes responsáveis por alagamentos, entope galerias de águas pluviais e causa assoreamento de rios e córregos, o que favorece transbordamentos no período das cheias.

(Foto: Divulgação / Defesa Civil Municipal)

A Defesa Civil Municipal ainda alerta a população sobre o descarte de lixo correto para não entupir bueiros e galerias. O comitê emergencial deve se reunir nesta quarta-feira (15) para acompanhar e assegurar às famílias e dar mais tranquilidade nesse período de chuvas para à população.

Orientações

Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Teresina deve ser acionada através do telefone 199 ou no 32237366. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.

A Defesa Civil orienta ainda que não se abrigue ou estacione o seu carro debaixo de árvores, pois elas podem cair e ocasionar graves acidentes; mantenha equipamentos elétricos distantes da água. Não toque e nem os use caso tenham sido molhados ou estejam em locais inundados, pois há risco de choque elétrico; e evite trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos.

