Teresina deverá ter pancadas de chuva no final da tarde deste domingo (02)

Teresina deverá ter mais chuva no final da tarde deste domingo (02), segundo o que aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante a tarde, o tempo na capital deverá permanecer nublado com chances de pancada de chuva isoladas e temperatura variando entre mínima de 23 graus e máxima de 33 graus. À noite, há risco de pancadas de chuva com trovoadas.

Na segunda-feira (02), o tempo chuvoso deve continuar em Teresina. Durante a manhã e à tarde a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite devem ocorrer novamente pancadas de chuva com trovoadas. A temperatura deverá variar entre 23 graus de mínima e 33 graus de máxima.



Teresina deverá ter chuva no final da tarde de hoje - Foto: Jailson Soares/O Dia



Durante o restante da semana, a previsão de tempo nublado com pancadas de chuva isoladas se mantém, sobretudo pela noite quando devem ocorrer também trovoadas. A previsão do Inmet aponta ainda que há 49 municípios piauienses em alerta para perigo de chuvas intensas nas próximas 24 horas.

O alerta vale para cidades que estão no Centro-Norte piauiense e o Norte piauiense. Teresina está entre os municípios com alerta para ocorrência de temporais. A previsão é de rajadas de vento entre 60 e 100 Km/h, risco de corte de energia elétrica e acumulado de chuva de 30 a 60 mm/h ou de 50 a 100 mm/dia.

