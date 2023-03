Teresina disponibiliza 40 vagas para curso de Violão no Teatro do Boi

A Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves abriu 40 vagas para o curso de violão no Teatro do Boi, que fica localizado no bairro Matadouro, na zona Norte da Capital.



O curso tem uma pequena taxa de R$ 30,00 semestral e é aberto para pessoas a partir de 10 anos, de todas as idades e bairros, sendo as vagas preenchidas por ordem de chegada, devendo a pessoa interessada possuir o próprio instrumento.

Documentos necessários

Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer ao teatro de segunda a sexta-feira, das 07h às 13h, munidos de cópias do comprovante de residência atualizado.

RG, CPF e RG dos responsáveis (para menores de idade), além da declaração escolar (para menores de idade).

CadÚnico atualizado

Para os que estão inscritos no Cadúnico, o curso é totalmente gratuito, bastando apenas o interessado apresentar um comprovante atualizado junto aos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Dias e horários das aulas

Segunda-feira

Turma 01 das 14h às 15:30h e turma 02 de 15:30h às 17h.

Terça-feira

Turma 03 das 14h às 15:30h e turma 04 de 15:30h às 17h.

O Teatro do Boi fica localizado na Rua Rui Barbosa, n°3033, bairro Matadouro, o mesmo também conta com diversos tipos de oficinas, exposições e os mais variados tipos de eventos, possibilitando ótimas opções artísticas e culturais para toda a cidade. Para saber mais sobre as ações desenvolvidas no teatro, basta acessar o site cultura.pmt.pi.gov.br ou seguir a página cultura_the no Instagram.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no