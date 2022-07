Teresina divulga programação de vacinação contra Covid-19 para próxima semana

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina vai abrir diversos locais para vacinação contra a Covid-19 na próxima semana. O cronograma envolve dose de reforço para segunda dose para crianças de 5 a 11 anos e dose de reforço para pessoas a partir de 12 anos.

De segunda às sexta, funcionarão os postos de vacinação dos terminais do Parque Piauí, Livramento, Zoobotânico, Buenos Aires e no CEU Norte receberão pessoas a partir de 12 anos para primeiras doses, segundas doses e doses de reforço, no horário de 9 a 17 horas. O mesmo público poderá ser atendido também nos postos do Teresina Shopping (9h às 21h) e Uespi Pirajá (9h às 17h).

Foto: Assis Fernandes / O Dia

De 11 a 15 de julho os responsáveis por crianças de 5 a 11 anos podem levar os pequenas para primeiras e segundas doses nos seguintes locais: UBS Buenos Aires, UBS Parque Brasil, UBS Saci, UBS Monte Castelo, UBS Irmã Dulce, UBS Cidade Jardim, UBS Satélite, UBS Alto da Ressurreição e UBS Parque Poti.

Neste final de semana

Neste sábado (09/07), de 9h às 17h, o posto de vacinação localizado no Teresina Shopping. Lá poderão se vacinar pessoas de 12 anos ou mais, para primeiras doses, segundas doses e doses de reforço. Já os postos de vacinação que ficam no Hospital Universitário, UBS Parque Piauí, UBS Porto Alegre, UBS Santa Maria da Codipi, UBS Santa Isabel e UBS Renascença estarão vacinando crianças de 5 a 11 anos, primeiras e segundas doses.

