Teresina é a capital com o tempo mais longo para se abrir uma empresa

Teresina ficou entre as capitais brasileiras com o maior tempo médio para abertura de uma empresa no mês de julho deste ano, de 3 dias e 2 horas. Isso representa uma alta de 85% em relação a junho, cujo processo demorava 1 dia e 16 horas. Em relação ao mesmo período de 2021, a capital piauiense reduziu apenas 2,6%, já que o tempo médio do trâmite era de 3 dias e 4 horas. O Rio de Janeiro, por exemplo, é o mais rápido e leva apenas 12 horas.

Em julho de 2020, o tempo médio de abertura era de 3 dias e 13 horas, já em 2019, a abertura de uma empresa chegava a 4 dias e 16 horas. Os dados são do Painel Mapa de Empresas, divulgados pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (Sepec)), do Ministério da Economia.

(Foto: Assis Fernandes / O DIA)

O tempo médio de abertura de empresas no Piauí também é bastante lento, em relação aos outros estados brasileiros. O processo leva em torno de 1 dia e 12 horas. Isso coloca o Estado na 23ª posição no ranking nacional. O Piauí fica atrás apenas da Paraíba (2 dias e 1 horas), Santa Catarina (1 dia e 16 horas) e o Pará (1 dia e 12 horas).

O prazo médio piauiense para abertura de empresas ficou estagnado em relação a junho/2022, mas apresentou queda de 52,6% na comparação com julho de 2021 (3 dias e 4 horas). Em todo o Piauí, 2.548 novas empresas foram registradas no mês passado. O Estado encerrou o mês de julho com 174.449 empresas ativas.

