Teresina estuda criação de escola indígena para atender refugiados e migrantes

A Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), estão buscando implementar em Teresina a primeira escola voltada para o atendimento educacional dos refugiados e migrantes estrangeiros. A reunião para discutir o acordo entre as partes envolvidas com a definição das competências e responsabilidades foi realizada nesta quarta-feira(29).

A primeira escola indígena de Teresina será desenvolvida por meio de um regime de colaboração e atenderá cerca de 188 alunos das etnias warão e guajajara. Contudo, a unidade estará aberta aos não indígenas que desejarem estudar na unidade de ensino que será localizada na zona sul de Teresina.



(Foto: Reprodução/ACNUR)

De acordo com o secretário Municipal de Educação, professor Nouga Cardoso, equipes técnicas estão definindo as estratégias imediatas que deverão ser tomadas para dar andamento a criação da unidade de ensino. No primeiro momento foram discutidas as implementações em todos os níveis da educação básica e nas modalidades de EJA e Profissional, a partir das suas especificidades, com currículo e organização escolar próprios.

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Teresina)

“Não resta a menor dúvida que esta parceria resultará na criação de uma unidade de ensino capacitada para atender esta população. Isso demonstra o sentimento institucional que temos. Estamos muito gratificados por essa oportunidade de estarmos contribuindo com esse processo educacional. Estaremos institucionalmente mais envolvidos de corpo, alma e coração com essa proposta”, disse o secretário municipal de Educação, professor Nouga Cardoso.



Desenvolver juntamente com a comunidade escolar mecanismos de acompanhamento e monitoramento da escola com foco na melhoria dos processos de gestão e no fortalecimento da aprendizagem de todos os estudantes é uma das diretrizes dessa cooperação. “A escola, localizada no bairro Três Andares, irá passar por uma reforma. A proposta é que esse espaço reflita a cultura da comunidade indígena. No momento estamos alinhando com a Secretaria Municipal de Educação detalhes do acordo de cooperação”, falou Tatiana Gonçalves, Coordenadora do Núcleo de Educação Escolar Indígena e Quilombola da Seduc.

