Teresina: faixa da Avenida Dom Severino está interditada para obras de drenagem

Uma faixa da Avenida Dom Severino, na zona leste de Teresina, está interditada para a realização de uma obra de microdrenagem. A intervenção está sendo feita pela Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB). Após a intervenção no sistema de drenagem do local, a via ficará pronta para receber a nova pavimentação asfáltica.

De acordo com a Supervisão de Aplicação de Asfalto da ETURB, a obra se trata de uma ampliação da sarjeta existente na via para fazê-la suportar a vazão da água que corre no local, evitando os alagamentos e o consequente surgimento de buracos. “Colocaremos uma trama de aço para evitar o entupimento dessa sarjeta”, afirmou Francisco Santos, supervisor de Aplicação de Asfalto.

A previsão é que as equipes da Eturb concluam a obra até o próximo domingo (15). O investimento. A intervenção no sistema de drenagem na região está orçado em R$90.000,00 (noventa mil reais).

