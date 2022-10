Teresina: IBGE faz panfletagem para estimular população a responder ao Censo 2022

O IBGE realizará, no próximo sábado (8), o Dia Nacional de Divulgação e Disseminação do Censo 2022. Na data, haverá mobilização em locais públicos (praias, praças, parques e shoppings) das capitais do país, estimulando a população a receber o recenseador e responder ao Censo 2022.



(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Em Teresina, ocorrerá uma ação de panfletagem no Parque da Cidadania, a partir das 17h. A mobilização terá a presença do superintendente do IBGE no Piauí, Leonardo Passos, do coordenador operacional do Censo no Piauí, Ranieri Leite, e do coordenador técnico do Censo no Piauí, Pedro Andrade.

Segundo um balanço da coleta do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo IBGE, mostrou que de 1º de agosto até 2 de outubro, foram recenseadas 104.445.750 pessoas, em 36.567.808 domicílios no país. O Piauí tem a maior porcentagem da população recenseada até o dia 2 de outubro em relação a população estimada para o ano de 2021: 69,44%.



O índice do Estado está acima da porcentagem nacional de domicílios recenseados, que é de 48,96%. Além do Piauí, Sergipe e Alagoas formam as primeiras posições no ranking da coleta de informações (69,06% e 64,48%, respectivamente).

Com informações do IBGE