Teresina inicia campanha de vacinação contra a Poliomielite nesta segunda (08)

Teresina começa a vacinar contra a Poliomielite a partir desta segunda-feira (08) as crianças de 1 a 4 anos de idade. A Campanha de Vacinação acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e segue até o dia 09 de setembro. Além da vacinação contra a poliomielite, os postos de saúde também oferecerão a atualização do cartão vacinal de crianças e adolescentes. O Dia D de Vacina está previsto para acontecer em 20 de agosto.



É importante frisar que os imunizantes oferecidos pelo SUS são seguros e gratuitos, podendo prevenir contra mais de 30 doenças. A coordenadora de vacinação da FMS, Emanuelle Dias, destaca que as vacinas são importantes e essenciais para assegurar que as crianças tenham e cresçam com saúde.





“É necessário que os pais procurem os postos de saúde para vacinar seus filhos. A vacinação, ela só deve ser adiada se a criança ou adolescente estiver doente com sintomas febris graves. Nesse caso é recomendado aguardar a melhora do estado de saúde para então se vacinar. Esse período de espera se a criança estiver doente é importante para que os sintomas não sejam confundidos nem atribuídos à vacina”, explica Emanuelle Dias.

Além da vacinação contra a Poliomielite, Teresina também está ofertando a atualização do cartão de vacina de crianças e adolescentes conforme preconiza o Calendário Nacional. O objetivo é reduzir ao máximo os casos de menores de 15 anos não vacinados. O público alvo da Campanha de Multivacinação são as crianças e adolescentes menores de 15 anos não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos.

Nas salas de multivacinação das UBS’s de Teresina serão ofertadas a vacina contra a Hepatite B, a BCG, a Penta (DTP/Hib/HB), Vip-Vop, Rotavírus, Pneumocócia 10 valente (conjugada), a Menigocócica C (conjugada) e a vacina contra a Febre Amarela.

