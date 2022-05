Teresina inicia vacinação com quarta dose nesta quinta (11); VEJA O CALENDÁRIO

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) inicia nesta quinta-feira (12/05) em Teresina a vacinação com quarta dose contra a Covid-19. Poderão procurar os postos de aplicação dos imunizantes pessoas com 60 anos que completaram quatro meses desde a terceira dose e profissionais de saúde que atingiram o intervalo entre as doses.

Ao todo, quatro pontos de drive thru estão recebendo o público-alvo. São eles: terminais do Parque Piauí, Zoobotânico, Itararé e CEU Norte. A vacinação tem início às 9h e segue até às 17h. A aplicação continua na sexta-feira (13/05), para no final se semana e retorna na segunda (16/05).

Outras doses

Os adolescentes e adultos que estão em outras etapas da vacina contra a covid-19 podem receber o imunizante em qualquer um dos sete postos – CEU Norte e os terminais do Livramento, Buenos Aires, Bela Vista, Parque Piauí, Zoobotânico e Itararé. A população de 12 anos e mais terá acesso à primeira e segunda dose do imunizante, enquanto as pessoas maiores de 18 anos podem também tomar a terceira dose (reforço), respeitando o prazo de quatro meses da segunda dose.

Vacina contra a gripe

A vacinação contra gripe será dividida na capital em duas etapas. Na primeira. Os idosos de 60 anos e mais, trabalhadores da saúde e professores podem procurar os terminais do Parque Piauí, Zoobotânico, Itararé e CEU Norte até sexta-feira (13).

Nesta quinta (12), os terminais do Livramento, Buenos Aires e Bela Vista recebem pessoas com comorbidades com 18 anos e mais e pessoas com deficiência permanente com 40 anos e mais. Na sexta-feira (13), a idade reduz mais uma vez e estes locais passam a receber pessoas com deficiência permanente acima dos 30 anos.

Documentos

Para receber a vacina é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacina. Os professores devem ainda apresentar um contracheque atual ou documento que comprove a atividade laboral (últimos 3 meses), expedido pela instituição onde o trabalhador atua, no município de Teresina. Pessoas com comorbidades e deficiência permanente devem apresentar um laudo ou declaração que comprove a comorbidade, com assinatura e carimbo do profissional de saúde.

Programação drive thru – vacinação covid e gripe

12 e 13 de maio (quinta e sexta) – 9h às 17h

Locais: Terminal Parque Piauí, Terminal Zoobotânico, Terminal Itararé, CEU Norte

1ª dose – 12 anos e mais

2ª dose – 12 anos e mais

3ª dose (1º reforço) – 18 anos e mais

4ª dose (2º reforço) – População geral – 40 anos e mais; trabalhadores da saúde

Influenza – Idosos 60 anos e mais; trabalhadores da saúde 18 anos e mais; professores

12 de maio (quinta-feira) – 9h às 17h

Locais: Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, Terminal Bela Vista

1ª dose – 12 anos e mais

2ª dose – 12 anos e mais

3ª dose (1º reforço) – 18 anos e mais

4ª dose (2º reforço) – Idosos 60 anos e mais; trabalhadores da saúde

Influenza – Pessoas com comorbidades 18 anos e mais; Pessoas com deficiência permanente 40 anos e mais; professores

13 de maio (sexta-feira) – 9h às 17h

Locais: Terminal Livramento, Terminal Buenos Aires, Terminal Bela Vista

1ª dose – 12 anos e mais

2ª dose – 12 anos e mais

3ª dose (1º reforço) – 18 anos e mais

4ª dose (2º reforço) – Idosos 60 anos e mais; trabalhadores da saúde

Influenza – Pessoas com comorbidades 18 anos e mais; Pessoas com deficiência permanente 30 anos e mais; professores

Unidades Básicas de Saúde – salas de vacina

Público:

– Crianças de seis meses a menores de 5 anos (influenza e sarampo)

– Gestantes

– Puérperas

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

– Caminhoneiros

Segunda semana (09 a 13/05)

– Crianças de até 2 anos (influenza e sarampo)

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Gestantes

– Puérperas

– Caminhoneiros

Terceira Semana (16 a 20/05)

– Crianças de 3 anos (influenza e sarampo)

– Pessoas com deficiência permanente

– Gestantes

– Puérperas

– Caminhoneiros

Quarta semana (23 a 27/05)

– Crianças de 4 anos (influenza e sarampo)

– Gestantes

– Puérperas

– Caminhoneiros

