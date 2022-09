Teresina já aplicou mais de 1.250 multas por descarte irregular de lixo este ano

Em 2022, Teresina aplicou cerca de 1.256 multas referentes ao descarte irregular de lixo na cidade. As multas aplicadas variam entre R$ 407 e R$ 4.074, de acordo com a gravidade da infração, que pode ser leve, grave, muito grave e gravíssima.

Na capital, são monitorados mais de 60 pontos de descarte irregular de lixo. Geralmente, são locais onde a população joga lixo, diariamente, apesar do intenso trabalho de conscientização e limpeza realizados nesses locais pelas equipes da Prefeitura.

“Com o descarte irregular do lixo, a cidade sofre com problemas ambientais, econômicos, sociais e de saúde pública. A poluição das vias públicas atrai roedores e insetos, causa proliferação de várias doenças, entope galerias, provoca inundações no período chuvoso, dentre outros danos à sociedade”, destaca o secretário da SEMDUH, Edmilson Ferreira.

(Foto: Arquivo O DIA)

O descarte irregular de lixo é considerado crime ambiental, conforme medida que consta no decreto 14.503/21, de setembro do ano passado, que regulamenta a Lei 4.469/2019.

Além disso, pessoas que jogam lixo em pontos irregulares também contribuem para a poluição e para o surgimento de enchentes e alagamentos.

Como descartar o lixo corretamente

1) Lixo doméstico: a coleta ocorre nos dias e horários programados, três vezes na semana;

2) Podas de árvores, restos de material de construção e móveis usados, oriundos de residências (não de empresas): o destino correto são os Pontos de Recolhimento de Resíduos (PRRs), que são os containers colocados em pontos estratégicos dos bairros.

3) Material reciclável: até 50 quilos devem ser colocados nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), presentes nas praças da cidade. Acima desse peso, é feito o recolhimento gratuitamente, em dia e horário agendado, por meio do Disk Coleta: 86 98104-6786 (zonas Sul e Sudeste) e 86 98130-7739 (zonas Norte, Leste e Centro).

