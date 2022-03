Teresina flexibiliza uso de máscaras a partir de segunda (14); veja decreto

A Prefeitura de Teresina anunciou, na manhã de hoje (07), que o uso de máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório na Capital a partir da próxima segunda-feira (14). Segundo o decreto, que deverá ser publicado ainda hoje, o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 continuará sendo obrigatório no transporte público e em atividades que geram aglomerações, como shows e espetáculos. Teresina é a primeira cidade do Piauí a flexibilizar o uso da máscara.

De acordo com o Secretário da Prefeitura, André Lopes, a flexibilização do uso de máscaras será feita de maneira escalonada durante as quatro semanas do mês de março. Segundo ele, a partir de hoje (07), o funcionamento do comércio, bares e restaurantes não terá mais restrição de horários. Já a partir do dia 14, o uso de máscaras em ambientes abertos e atividades ao livre será flexibilizado. Na terceira semana do mês, os dados colhidos serão analisados para que, a partir do dia 28, o uso de máscaras em locais fechados deixe de ser obrigatório.

“Nessa primeira semana iremos liberar os horários de funcionamento do comércio, estabelecimentos e espetáculos, sem horário de limitação, mas ainda com uso de máscara. Já a partir da semana que vem, fica liberado o uso de máscara em ambientes abertos e atividades ao ar livre. Mas, permanece a obrigação em ambientes fechados. A partir da terceira semana iremos avaliar os dados, e se tudo correr bem, a partir do dia 28 liberaremos o uso de máscara em ambientes fechados”, explica o secretário da prefeitura.

A partir do dia 14, o uso de mascaras será flexibilizado para ambientes abertos e atividades ao ar livre (Foto: Jorge Machado/ODIA)

Veja as etapas do decreto:

1ª etapa (a partir de 07/03/2022):

a) Eventos, shows, espetáculos e festas poderão ocorrer sem limitação de horários, respeitados o uso de máscaras e até 70% da capacidade do local

b) Bares e restaurantes poderão ficar abertos sem limitação de horário, respeitados o uso de máscaras e público admitido de até 70% da capacidade do local

2ª etapa (a partir de 14/03/2022):

Será revogada a obrigatoriedade do uso de máscaras durante as atividades ao ar livre – exceto naquelas que geram aglomerações (shows, espetáculos, arquibancadas, etc).

Permanecerá obrigatória a utilização de máscaras em transportes públicos e veículos de pequeno porte destinados ao transporte de passageiros.

3ª etapa (a partir de 21/03/2022):

Averiguação da permanência do Município na categoria de risco baixo (verde) por mais uma semana, a despeito das medidas de flexibilização implementadas nas etapas anteriores;

4ª etapa (a partir de 28/03/2022):

Revogada a obrigatoriedade do uso de máscaras até mesmo em ambientes fechados, incluindo-se escolas e academias.

Já a partir do dia 28, o uso de máscaras em ambientes fechados será liberado. (Foto: Jorge Machado/ODIA)

A flexibilização do uso de máscaras e a retirada das restrições de funcionamentos dos estabelecimentos se deve, principalmente, à queda de casos positivados da Covid-19, além da alta taxa de vacinação no município.

Quem explica melhor a situação é o presidente da Fundação Municipal da Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque. “Os dados que temos em relação aos casos positivos da Covid-19 já nos permite esse relaxamento no uso de máscaras. Quanto à vacinação em Teresina, está excepcional, haja vista que temos 99% da população vacinada com 1º dose e cerca de 94% da população vacinada com a 2ª. Isso nos permite um certo relaxamento nos decretos restritivos que tínhamos”.

Leia o decreto.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

