Teresina: mecânico morre após ter crânio esmagado durante conserto de ônibus

Um mecânico, identificado como Isaac da Conceição, de apenas 22 anos, veio a óbito na tarde desta sexta-feira (11), após ter o crânio esmagado durante revisão de ônibus em Teresina. O jovem estava prestando serviços para uma empresa quando, por acidente, cortou uma mangueira de ar do veículo, o que fez com que o ônibus cedesse e o atingisse.

O mecânico tinha apenas 22 anos e deixa uma esposa e filha (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Segundo o tenente Humberto Douglas, o proprietário do local já havia contratado Isaac anteriormente para realizar estes serviços no ônibus. “O ônibus supostamente faria uma viagem amanhã, por isso foi feita a retirada troca de óleo. Após a retirada da mangueira de ar, o proprietário se deparou com o rapaz pedindo socorro”, explica.



Tenente Humberto Douglas (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ainda segundo o tenente, a perícia é quem vai confirmar as reais causas do acidente. “A perícia irá se encarregar de fazer o levantamento e dar um posicionamento completo. O que nós constatamos é que o ônibus chegou a ceder, provavelmente pelo vazamento de ar, mas não podemos afirmar com exatidão. Foi uma fatalidade, provavelmente a morte se deu por esmagamento do crânio", comenta o tenente.



Família lamenta acidente

A mãe de Isaac, Lucineide da Conceição, lamenta a perda precoce do filho e afirma que o mesmo era um rapaz trabalhador. “Meu filho era um menino do bem, só tinha 22 anos mas tinha cabeça, trabalhava. Você não imagina a dor de ter perdido meu filho assim”, afirma.



Pessoas se aglomeram no local do acidente na tarde desta sexta. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Lucineide destaca ainda que o jovem mecânico só comparecia ao local quando era solicitado pelo proprietário, como um serviço extra. “Ele trabalhava honestamente, mãe nenhuma aceita, a dor é muito grande, eu não me conforto”, acrescenta a mãe.



O jovem deixou uma filha de um ano e uma esposa. O mesmo morava com sua família.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico FilhoAdriana Magalhães