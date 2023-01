Teresina: moradores da Zona Norte serão beneficiados com workshops da Fundação Wall Ferraz

A Fundação Wall Ferraz anunciou a realização de workshops de férias que beneficiará moradores da zona Norte de Teresina residentes na região da Santa Maria da Codipi, Monte Verde, Leonel Brizola, Parque Brasil 4 e Jacinta Andrade.

(Foto: Divulgação/FWF)

Os workshops abordarão temas importantes para quem procura adentrar no mercado de trabalho como, por exemplo, “Como elaborar um currículo”, “Comportamento na entrevista de emprego”, “Como se preparar para a seleção de emprego”, entre outros.

O projeto será realizados no centro de capacitação da Fundação Wall Ferraz do Leonel Brizola e ficará disponível para moradores da região da grande Santa Maria, com data prevista para início no dia 16 de janeiro.

Interessados podem acessar o Instagram da FWF (@fundwallferraz) para obter mais informações.

