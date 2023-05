Teresina: mortes no trânsito reduziram 25% no primeiro trimestre de 2023 em relação a 2022

As intensas ações educativas e de fiscalização no trânsito, realizadas em Teresina desde o início de 2023, já tem apresentado resultados positivos. Nos primeiros três meses deste ano, foi registrada uma redução de 25% nos índices de mortes no trânsito, se comparado com o mesmo período do ano passado. Além disso, os índices de lesões em geral, em decorrência de acidente de trânsito, reduziram quase 35% na capital, também no mesmo período.



Segundo Fernando Aragão, diretor de Operações de Trânsito da Secretaria Estadual de Trânsito (Setrans), os números são bastante satisfatórios e o resultado se deve às ações conjuntas realizadas entre os órgãos, como agentes de trânsito e as polícias Militar e Judiciária. Os dados foram apresentados neste dia 1º de maio, data que marca o início das ações do Maio Amarelo, mês de conscientização sobre os cuidados no trânsito.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“Estamos com blitzen espalhadas por toda a capital fazendo testes de alcoolemia naquelas pessoas que ainda insistem em fazer uso de bebida alcoólica. Aumentamos em 160% os testes de alcoolemia, reduzindo consideravelmente os números de acidentes no trânsito. Infelizmente, precisamos fazer com que as pessoas entendam que elas são responsáveis por suas vidas, então é importante que elas melhorem a condução de seus veículos durante o trânsito. Por isso temos trabalhado em três eixos: educacional; engenharia e fiscalização”, destaca Fernando Aragão.

Dentre as principais causas de acidentes estão:

fazer uso de bebida alcoólica e dirigir;

não utilizar o capacete;

não fazer uso do cinto de segurança;

ultrapassagem em locais proibidos.

O diretor de Operações de Trânsito da Setrans pontua que os motociclistas ainda são a maior estatística quanto à violência no trânsito e, por isso, precisam se conscientizar, fazendo o uso do capacete e usando calçados adequados, por exemplo. Porém, os motociclistas devem estar atentos a outros fatores no trânsito, como ultrapassagens irregulares e o excesso de velocidade.



“Muitos motociclistas trabalham em determinadas empresas e precisam chegar aos locais de entrega em um tempo muito rápido, acabam pilotando em uma velocidade acima do normal e se envolvendo em acidentes. Nós sabemos que esses acidentes são bastante graves e têm trazido bastante sequela para essas pessoas. Por isso estamos fazendo um trabalho de fiscalização, para que consigamos frear esses números de acidentes”, reforça Fernando Aragão.



Neste dia 1º de maio, foram iniciados os trabalhos de conscientização em alusão ao Maio Amarelo, mês que chama atenção para os cuidados no trânsito. Durante todo o mês serão realizadas ações sociais e educativas, além de blitzen, distribuição de mudas e vacinas, tendo como foco a educação no trânsito, visando a redução de acidentes e a diminuição de sequelados.



