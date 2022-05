Teresina: Multas de trânsito podem ter até 40% de desconto após implantação de sistema

Em Teresina, condutores autuados pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) podem ter até 40% de desconto no pagamento, após o órgão aderir ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), um meio de comunicação virtual, disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) permite o envio de notificações, comunicados e documentos em formato digital, relativos a infrações de trânsito. Para obtenção do desconto, o proprietário do veículo deve aderir ao SNE por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

O desconto de até 40% é válido somente para as infrações cometidas após a adesão do aplicativo pelo usuário e a partir da data de adesão do órgão no SNE. Somente as multas aplicadas a partir do dia 19 de abril de 2022, data da adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) pela Strans, que o usuário poderá ter o desconto de até 40% no SNE.



Além dos descontos, quem aderir ao SNE pode indicar o principal condutor do veículo cadastrado, facilitando a identificação do autor da infração, realizar o pagamento de multas de trânsito diretamente no aplicativo, evitando filas ou mesmo instabilidades no aplicativo do seu banco, acompanhar digitalmente as notificações e os status das infrações.

