Teresina: obras na galeria da zona Leste causam transtornos a moradores do Jóquei

O atraso nas obras da galeria da Zona Leste tem gerado transtornos para os moradores das ruas Thomaz Tajra e Francisco Azevedo, no bairro Jóquei. Segundo eles, o serviço feito pela prefeitura foi retomado na semana passada e com as chuvas, buracos e lama dificultam a circulação de veículos e pedestres nestas vias.

A artista Ana Arêa Leão, de 75 anos, contou à reportagem que já sofreu um acidente ao tentar entrar na própria residência. Por causa das condições da rua, ela teve que caminhar pelas calçadas, mas acabou escorregando em poça de água.

“A situação já esteve pior. O acidente aconteceu durante a noite quando eu tentava entrar em casa. Como estava muito escuro, eu não avistei o buraco e meu pé escorregou. Tive que usar as calçadas por conta da lama”, conta.

Ainda segundo a artista, sem a pavimentação, muitos carros têm dificuldades para sair das garagens. Além disso, o percurso para chegar em casa aumentou.

“O meu vizinho mesmo não tem como sair porque só passa os tratores da prefeitura. Outra questão é o percurso que aumentou por conta das obras na Eustáquio Portela. Por isso, para chegar em casa, temos que fazer uma volta mais extensa – o que acaba pesando no bolso de muita gente”, disse.

As obras do sistema de drenagem da galeria da Zona Leste foram retomadas na semana passada. A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Leste (Saad Leste) informou que o trabalho recomeçou com a limpeza do local por causa da chuva.

“A partir da segunda semana de maio reiniciaremos a macrodrenagem começando na avenida Homero Castelo Branco. Um total de cinco equipes estarão à frente dos trabalhos para dar maior celeridade à obra”, disse o engenheiro João Alberto.

Ainda segundo a Superintendência, o prazo de conclusão dos serviços é de 22 meses, de acordo com o contrato firmado entre a prefeitura e uma construtora. A obra deve entrar em uma parte delicada, já que vai passar por trechos de ruas residenciais onde será usado um tipo de escoamento metálico que são as estacas pranchas. Já em relação às ruas Thomaz Tajra e Francisco Azevedo, está prevista a pavimentação. A avenida Homero Castelo Branco deve ser interditada nas próximas semanas.

“Está sendo deslocada uma equipe formada por assistente social e dois auxiliares de engenharia para fazer o cadastro de todas essas residências da área que serão afetadas para evitar quaisquer transtornos com a prefeitura”, finaliza João Alberto.

