Teresina: perseguição termina em acidente e quatro homens são presos suspeitos de assalto

Uma perseguição policial em Teresina terminou com quatro homens presos na Avenida Presidente Kennedy, na Zona Leste de Teresina, na manhã desta sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram presos após colidirem o carro que estavam em outro veículo de passeio.



Foto: Reprodução/Polícia Militar

A perseguição começou por volta das 11h depois que corporação identificou que o veículo havia sido roubado pelos suspeitos, e terminou na Avenida Presidente Kennedy, local da colisão. Entre os presos, está um menor de idade.

“A vítima era uma senhora. Levaram o veículo com a bolsa dela com todos os pertences. Os elementos só o menor tem passagem pela polícia. Não foi encontrado armas de fogo”, disse o sargento Vieira, da PM.

Ainda segundo a PM, dois homens foram presos no local e outros dois fugiram para um matagal, mas foram interceptados pelas equipes. Na sequência, os homens foram levados à Central de Flagrante para os procedimentos cabíveis por equipes do 5º BPM. Eles, que não tiveram as identidades reveladas, vou responder por roubo e serão encaminhados ao sistema prisional.

