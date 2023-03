Teresina pode ter chuvas intensas nas próximas 24h, alerta climatologista

Os teresinenses devem aguardar por chuvas intensas este fim de semana. Isso porque, nas próximas 24h, existe a possibilidade de grande volume de chuvas na capital do Piauí.

O climatologista Werton Costa explica que já era previsto que o mês de março, especialmente na segunda quinzena, traria chuvas mais intensas ao Estado. “Segundo as projeções das próximas 24h e 48h, temos a probabilidade de chuvas mais volumosas, principalmente por conta da aproximação da Zona de Convergência Intertropical. Já havia sido comentado antes em outras previsões que este mês iria garantir maiores volumes de chuvas”, informa.



(Foto: Reprodução/Werton Costa)

O especialista destaca que é preciso atenção redobrada às chuvas nas regiões da Grande Teresina, Médio Paranaíba e Vale do Longá.

INMET emite alerta de perigo potencial para chuvas no Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã deste sábado (11), um alerta para perigo potencial de chuvas no Piauí. De acordo com o aviso, as regiões Centro-Norte e Sudoeste piauiense devem ser afetadas.

Conforme o INMET, devem ocorrer chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar até 60 km/h. Contudo, há baixo risco de risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos ou descargas elétricas.

(Foto: Reprodução/INMET)

Dentre os municípios com possibilidade de chuvas temos: Água Branca, Agricolândia, Alto Longá, Altos, Antônio Almeida, Aroazes, Barro Duro, Beneditinos, Cabeceiras do Piauí, Buriti dos Montes, Angical do Piauí, Castelo do Piauí, Corrente, Flores do Piauí, Amarante, Alegrete do Piauí, dentre outros.

O Instituto aconselha que, em caso de rajadas de vento, é importante que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através do telefone 199, bem como o Corpo de Bombeiros por meio do número 193.

