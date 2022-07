Teresina recebe V Festival de Violão; confira programação

Já em formato presencial, o Festival de Violão de Teresina segue em sua V edição, até o dia domingo, 31. O evento, iniciado na quinta-feira, 28, é totalmente gratuito e está trazendo a Teresina violonistas conhecidos internacionalmente. O festival já tem a tradição de promover um dos instrumentos mais populares do país, mas em sua vertente mais clássica.

O público está tendo a oportunidade de conferir recitais inéditos de grandes nomes da música nacional e internacional como o dueto Cristóvão Bastos e Rogério Caetano, Fábio Lima, André Siqueira, Maria Haro, Flávio Rodrigues, Josué Costa, Orquestra de Violões de Teresina e Orquestra Sinfônica de Teresina.



O Festival busca promover e aperfeiçoar a formação musical dos estudantes de violão ao oferecer gratuitamente cursos, workshops e masterclasses, além de reunir artistas de várias regiões do Brasil e do mundo, propiciando o debate e a troca de experiências. O evento mantém como tradição o concurso de Violão, este ano, será a IV edição, também em formato presencial e sem fase classificatória. As audições para as semifinais irão ocorrer nos dias 29 e 30 de julho, a final dia 31 de julho.

(Foto: Divulgação)

A premiação é de R$ 10 mil para o 1° lugar, além de participação no VI Festival de Violão de Teresina, em 2023 e no VI Festival de Violão da UFMA, incluídas despesas com hospedagem, passagens aéreas, alimentação e cachê. O 2° e 3° colocados ganharão R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente. Poderá ser concedido prêmio de menção honrosa, a critério da banca julgadora e da direção do festival.



"O concurso de Violão de Teresina já é esperado por muita gente, tanto para o público de Teresina que passa a conhecer novos nomes da música instrumental, quanto para estudantes e profissionais que têm a chance de mostrar seus trabalhos em um evento tão importante", Ravi Cordeiro, coordenador do Festival.

A V edição do Festival de Violão de Teresina tem patrocínio da Equatorial Energia, através do Sistema de Intensivo Estadual à Cultura (Siec). Prefeitura de Teresina, através Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. O projeto é realizado pela Fundapi e Orquestra de Violões de Teresina, com o apoio do Sesc Piauí, do Acervo Violão Brasileiro e da IF Produções.



Programação

29/07- Sexta-feira



Local: Oficina da Palavra (Rua Benjamin Constant, 1400, centro)

09:00 às 11:00 - I Semifinal do concurso



RECITAIS



Local: Sesc Cultural (Avenida Cajuína, 725, Noivos, Teresina)

19:30 - André Siqueira



20:30 - Fábio Lima



30/07 - Sábado



Local: Oficina da Palavra (Rua Benjamin Constant, 1400, centro)

9:00 às 11:00 - II Semifinal do Concurso



RECITAIS



Local: Sesc Cultural (Avenida Cajuína, 725, Noivos, Teresina)

19:30 - Maria Haro



20:30 - Flávio Rodrigues

31/07- Domingo

Local: Oficina da Palavra (Rua Benjamin Constant, 1400, centro)

08:30 às 11:00 - Final do Concurso

RECITAIS

Local: Sesc Cultural (Avenida Cajuína, 725, Noivos, Teresina)

11:00 - Josué Costa e Orquestra Sinfônica de Teresina

20:00 - Encerramento

CURSOS, MASTERCLASS, WORKSHOPS

29/07 - Sexta-feira

Local: Oficina da Palavra (Rua Benjamin Constant, 1400, centro)

14:00 às 17:00 - Workshop sobre como tocar em dueto de violão e piano - Rogério Caetano e Cristóvão Bastos

30/07 - Sábado

14:00 às 16:00 - Workshop sobre arranjo para violão solo - André Siqueira

16:00 às 18:00 - Masterclass - Fábio Lima

31/07 - Domingo

14:00 às 16:00 - Masterclass - Maria Haro

16:00 às 18:00 - Workshop sobre técnicas exclusivas do violão flamenco (todos os níveis) - Flávio Rodrigues

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no