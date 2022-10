Teresina registra 10 mortes por dengue e o sexto óbito por Chikungunya em 2022

Segundo o 22º boletim epidemiológico da dengue, divulgado pela Fundação Municipal de Saúde (FMS), Teresina chegou a 10 mortes causadas pela doença em 2022. Ainda de acordo com os dados de arboviroses, a Capital também registra a sexta morte por Chikungunya este ano. A quinta morte foi confirmada no início deste mês.

De janeiro a outubro deste ano, Teresina já tem 13.062 casos notificados de dengue, sendo que desses, 12.343 foram confirmados e dois estão sob investigação. Foram notificados ainda 2.617 casos de Chikungunya, sendo que 2.260 já foram confirmados.



(Foto: Divulgação/Ascom FMS)

A Chikungunya é uma infecção viral transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus (os mesmos transmissores da dengue, zika e febre amarela). Os principais sintomas da doença são: febre alta, manchas vermelhas na pele, dores articulares nos pés e mãos, tornozelos e pulsos.



Cuidados

A maioria dos cuidados que devem ser tomados dentro de casa para evitar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e Zika Vírus, envolve atenção aos objetos que podem acumular água. Esses locais costumam ser escolhidos pelos mosquitos para depositar ovos e reproduzir.



Assim, é preciso:

fechar muito bem as lixeiras e qualquer possível depósito de água, como potes, tambores, filtros, tanques e caixas d’água, pois o mosquito é bem pequeno e uma mínima fresta já é suficiente para que ele consiga colocar ovos; preencher os pratos de vasos de plantas com areia ou lavá-los semanalmente com o auxílio de bucha e sabão para eliminar os ovos do mosquito por completo; lavar os bebedouros de animais domésticos com esponja e trocar a água pelo menos uma vez por semana.



