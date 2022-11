Teresina registra dois acidentes envolvendo ônibus; ninguém ficou ferido

Somente na manhã desta quarta-feira (30), ao menos dois acidentes envolvendo ônibus coletivos foram registrados em Teresina. Os casos aconteceram na Zona Leste e Norte da Capital. Ninguém ficou ferido.



O primeiro acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Rua Osimar Mendes, na Zona Leste de Teresina. Um carro de passeio colidiu de frente com um ônibus coletivo do Consórcio Urbano. Por causa da colisão, houve congestionamento no local e agentes da Strans foram acionados para orientar o trânsito. A suspeita é de que o condutor tenha invadido o sinal.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A outra ocorrência aconteceu na Avenida Dr. Josué de Moura Santos, no bairro Monte Verde, na Zona Norte de Teresina. Na ocasião, um ônibus colidiu na lateral de uma retroescavadeira. A Polícia Militar, através da Equipe do Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionada e controlou o trânsito. As causas do acidente ainda estão sendo apurada.

